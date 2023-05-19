Чи можуть ЗС РФ відійти з Бахмута: експерт проаналізував дії росіян на Донбасі (відео)

За словами полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, Бахмут вже не потрібен російському військовому командуванню. Натомість спробують "видавити" ЗСУ за межі річок Сіверський Донець та Оскіл на території Луганської області.

Російська армія може виконати керований відхід з Бахмута Донецької області, щоб зайняти вигідніші позиції. Про це 19 травня розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі "24 каналу".

За словами експерта, армії РФ вже не потрібен Бахмут, він потрібен лише власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

"Російська армія навіть може виконати керований відхід — це нормальний військовий маневр. При відході займаються найкращі позиції для оборони. Тому лінійні частини росіян можуть відійти. Ну, а що робитиме ОЗУ Пригожина — може залишитися в Бахмуті та загинути, може відійти, може попереду російських частин кудись втекти. Це вже не так важливо, оскільки кількість військ у Пригожина зараз менша за 1% від усієї кількості російських військ, які є вздовж лінії фронту", — пояснив Світан.

Які подальші дії російської армії на Донбасі

Військовий експерт також проаналізував можливі подальші дії Збройних сил РФ на Донеччині. За словами Романа Світана, російська армія має ще кілька позицій, які ще залишилися від зимового наступу. Експерт переконаний, що ЗС РФ мають достатню кількість сил і засобів, щоб рухатися за цими позиціями.

"Це Бахмут, Кремінна та район Донецька. У районі Донецька вони намагатимуться відсунути наші війська від лінії міста — в Авдіївці та Мар'їнці спробують видавити наші війська з Бахмута. У нас уже протидія йде – ми підіймаємось по висотах і оточуємо Бахмут. Я б не сказав, що ми його оточуємо, але принаймні знімаємо проблему з нашого гарнізону в Бахмуті. Після того, як ми вийшли на Кліщіївку, піднялися на північ від Хромового, цей гарнізон вже може вибрати найкращий режим оборони", — зазначив Світан.

На думку військового експерта, окуповане місто Кремінна Луганської області у росіян — це один із плацдармів, від якого вони хочуть "зрізати" білогорівський виступ. Крім того, ЗС РФ спробують видавити Сили оборони України за річки Сіверський Донець, Оскіл та з-під Лимана.

"Тобто спробують зайняти вигідніше становище для оборони Луганської області", — резюмував Світан.

Нагадаємо, згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 18 травня, ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значущих успіхів на Бахмутському напрямку. Сили оборони вже кілька днів проводять локальні контратаки, які ще не вказують на початок великого контрнаступу.

Раніше, 18 травня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові змогли відбити всі атаки російських окупантів у Бахмуті минулої доби. За її словами, росіяни намагалися атакувати міста майже весь день.

Також 18 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив регулярні частини російської армії в тому, що вони відступили на 570 метрів на північ від міста Бахмут, що на Донеччині, залишивши фланги його бійців незахищеними.