Інакше недопуск до іспитів: РФ у Луганській області зайнялася паспортизацією випускників

Російські документи, за даними Луганської ОВА, змушують оформляти всіх без винятку. У деяких населених пунктах навіть окреслили терміни примусової паспортизації.

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни почали змушувати випускників місцевих шкіл отримувати паспорт. Інакше вони загрожують позбавити їх майбутнбого. Про це повідомили у Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації 19 травня.

За словами Артема Лисогора, до шкіл на тимчасово окупованих територіях почали викликати батьків до школи і змушувати, щоб дитина отримала російський паспорт. В іншому випадку випускників можуть не допустити до іспитів.

"У деяких громадах Луганської області загарбники поставили термін примусово паспортизувати всіх упродовж місяця", — йдеться у повідомленні.

Тобто часу у місцевих жителів вкрай мало, а росіяни можуть піти на такий крок.

До речі, окремо у Луганській обласній ОВА розповіли, що з боку окупантів, уздовж лінії фронту збільшується кількість обстрілів. У четвер жителі звільнених населених пунктів отримали гуманітарну допомогу, оскільки через постійні атаки досить складно допомагати людям, які опинилися в такій ситуації.

"Позавчора росіяни спробували кілька піших наступів, але отримали гідну відсіч. Після кількох "бавовни" у Луганську панічних настроїв у колаборантів побільшало", — підсумували в Луганській ОВА.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що колаборанти вивозять свої родини із Луганської області до Росії. Вся причина у контрнаступі ЗСУ, який ще не розпочалося. Крім того, окупанти продовжують обмежувати доступ населення до основних інтернет-ресурсів на окупованій території.