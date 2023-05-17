Бояться контрнаступу: колаборанти вивозять свої сім'ї з Луганщини до Росії, — ОВА

За даними голови Луганської військової адміністрації, зрадники, напередодні українського контрнаступу, що насувається, відчувають страх, тому почали пошук партизанів.

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Через часті вибухи на території, контрольованій окупантами в Луганській області, противник вжив заходів щодо збільшення числа блокпостів та рейдових патрулів. Вони активно шукають партизанів, передбачуваних союзників Збройних Сил України, які можуть надавати їм підтримку. Самі зрадники залишають територію та вивозять свої сім'ї до Росії. Про це розповів голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор.

Згідно з джерелом, росіяни, напередодні українського контрнаступу, відчувають страх, тому почали евакуювати свої сім'ї до Росії. Колаборанти все більше побоюються відплати з боку України за свою зраду і намагаються втекти у бік агресора.

Крім того, окупанти продовжують обмежувати доступ населення до основних інтернет-ресурсів на окупованій території.

"Практика відключення мобільного інтернету у так званої "ЛНР" регулярна. Окупанти контролюють трафік дротового інтернету", — стверджує голова Луганської ОВВ.

Зазначається, що окупанти вирішили підвищити призовний вік для чоловіків до 60 років у зв'язку з нестачею військовослужбовців. Це свідчить про серйозні втрати в їхніх лавах. Більше того, через цю ситуацію вони вже почали мобілізувати юнаків 2005 року народження, які щойно закінчили школу.

Нагадаємо, що 5 травня мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни палять документи та вивозять викрадене майно з окупованих територій України. "Паспортний стіл" РФ у місті, за його словами, більше не працює.

Крім того, 12 квітня представниця президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що тисячі росіян тікають із Криму та залишають свою нерухомість на тлі побоювань українського контрнаступу. Росіян, які влаштувалися на півострові, турбує перспектива того, що Україна спробує силою повернути Крим.