"Ворог щодня відправляє сотні штурмових груп",— боєць ЗСУ про "пекло" у Бахмуті

Російське командування не зважає на втрати особового складу, а всі поля та околиці Бахмута усіяні тілами окупантів.

ЗСУ успішно контратакують ЗС РФ на Бахмутському напрямку, а водночас ворог має просування в місті. Через інтенсивність бойових дій поля довкола міста усіяні тілами окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів командир самохідної артилерійської батареї 30-ї ОМБр Андрій Свирида з позивним "Вуж".

За його словами, ЗСУ збільшили щільність обстрілів по позиціях ворога, але за час боїв він встиг укріпити оборонні позиції, і вибивати його з насиджених позицій з кожним днем стає все складніше. Також він повідомив, що російські десантники, якими посилили "вагнерівців" у Бахмуті, після обстрілів Сил оборони починають одразу відходити.

"Частково ворог зайняв невеликі будинки у Бахмуті, але просування дуже повільне. При цьому, він витрачає велику кількість живої сили. Ми це реально спостерігаємо, тому що поля та околиці усіяні тілами окупантів. Щодня відправляють десятки, сотні штурмових груп", — розповів Свирида.

Він додав, що останнім часом ворог змінив підхід до застосування боєприпасів і не "засипає" снарядами позиції Сил оборони, як це було раніше.

"У противника менша кількість боєприпасів, але він підходить більш правильно: він починає не засипати боєприпасами територію, а відправляє БПЛА, і вже під корегування певна кількість боєприпасів починає знищувати або руйнувати", — розповів "Вуж".

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали оборону ворога на ділянці у 2 км на Бахмутському напрямку. У 3-й ОШБр повідомили, що втрати окупантів склали 50 вбитими та до сотні пораненими. Кількох загарбників ЗСУ прихопили в полон.

У звіті Інституту вивчення війни від 18 травня аналітики повідомили, що Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значних успіхів на Бахмутському напрямку.