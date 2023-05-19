"Кожен метр, як 10 кілометрів": у Міноборони оцінили контрнаступ ЗСУ під Бахмутом (відео)

Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку, але окупанти застосовують резерви та намагаються повернути втрачене. У самому місті тривають бої у південно-західній частині.

Українські військові успішно просуватися на флангах поблизу Бахмута, але кожен метр звільненої землі дається вкрай нелегко. Про це повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, в етері телемарафону.

Вона розповіла, що у передмісті тривають запеклі бої. Ворог й надалі не зупиняється у намаганні повністю захопити населений пункт, але підрозділи Збройних сил України й надалі поступово йдуть вперед.

"Кожен метр, як 10 кілометрів", – пояснила вона.

Зі слів Маляр, на перший погляд, може здатися, що українські війська просунулися на незначну відстань, але у контексті контратаки ЗСУ під Бахмутом це суттєво. Просування нашим підрозділам дається нелегко, оскільки загарбники вирішили зосередити велику кількість своїх сил в цій локації.

"Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км", – розповіла Маляр подробиці щодо наступу ЗСУ під Бахмутом.

Окупаційні війська намагаються повернути втрачені кілометри. Захисники України ці спроби припиняють. У самому Бахмуті тривають бої у південно-західній частині.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті генерального штабу ЗСУ йдеться про те, що станом на 6 годину 19 травня противник зосередив увагу не тільки на Бахмутському напрямку. Також зафіксовані значні зусилля окупантів на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Важкі бої за місто Бахмут тривають.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 травня вказано, що ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута. На думку американських аналітиків, обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у цьому місті яке розташована на території Донецької області, вказує на втрату ініціативи росіян у відповідній локації.