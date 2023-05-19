Шпигував за військовими: у Чернівцях СБУ затримала російського агента (відео)

Чоловік потрапив до рук українських спецслужб під час прихованої фотозйомки одного з військових об'єктів у місті. Також він збирав точні координати мостів та об'єктів критичної інфраструктури.

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який збирав для окупантів відомості про розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах країни. Про це 19 травня повідомили у пресцентрі СБУ.

Як з'ясували слідчі, агента найбільше цікавили локації підрозділів СБУ та Держприкордонслужби. Також він збирав точні координати мостів та електропідстанцій у Харківській області та на Буковині. Під час фотографування одного із військових об'єктів у Чернівцях агент потрапив до рук українських спецслужб.

Як з'ясувалося, агентом, який допомагав окупантам, виявився мешканець міста Чернівці. 2021 року він переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно розповсюджувати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Однокласники". Завдяки цьому у лютому 2023 року чоловік потрапив у поле зору російської військової розвідки.

Згодом на нього вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував співпрацю. Перебуваючи у Харкові, підозрюваний виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Також він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів.

Незабаром росіяни доручили йому повернутися до Чернівців під приводом відвідування родичів. За версією СБУ, метою поїздки насправді був шпигунство за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.

Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати та система охорони. Крім того, він передавав агресору локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги.

Для передачі розвідданих фігурант використовував месенджер. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову винагороду на банківську картку.

Співробітники СБУ провели обшук за місцем проживання підозрюваного. У нього знайшли смартфон та ноутбук із доказами співпраці з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили його про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (держадміна, вчинена в умовах воєнного стану). Після цього підозрюваного помістили до слідчого ізолятора.

Раніше новини Укрнет повідомляли про те, що СБУ Івано-Франківська зібрала докази державної зради трьох службовців цивільного захисту з Сєвєродонецька.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що співробітники СБУ викрили блогерів, які зняли на відео та опублікували у мережу роботу ППО під час ракетного обстрілу Києва 16 травня.

Раніше, 15 травня, кіберфахівці СБУ викрили на Черкащині блогера, який незаконно розповсюджував інформацію про переміщення українських військових на території регіону. За словами тіктокера, за допомогою фото та відео українських військових він хотів "наростити" аудиторію.