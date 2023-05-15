СБУ викрила блогера, який "зливав" у TikTok відео переміщень ЗСУ на Черкащині (фото)

За словами тиктокера, за допомогою фото та відео українських військових він хотів "наростити" аудиторію. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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Кіберфахівці СБУ викрили на Черкащині блогера, який незаконно розповсюджував інформацію про переміщення українських військових на території регіону, повідомляє спецслужба.

Встановлено, що він особисто зняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами та розмістив матеріали у TikTok із прив'язкою до геолокації.

Після цього відео миттєво було опубліковано в російських Telegram-каналах із загальною аудиторією понад 100 тис. передплатників, а на самій сторінці тиктокера його переглянули понад півмільйона користувачів.

Свої злочинні дії блогер пояснив бажанням "наростити" аудиторію.

Під час обшуку у нього вдома було виявлено мобільний телефон, який зловмисник використав для фіксації переміщення українських військ та подальшої публікації знятого відео.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Наразі горе-блогеру загрожує до 8 років позбавлення волі.

У СБУ нагадали про заборону на зйомки та розповсюдження фото та відео із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Такі дії розцінюються як коригування ворожого вогню і є кримінальним злочином відповідно до закону.

Нагадаємо, 12 травня СБУ повідомила, що підозрює міністра освіти і науки України за часів президентської каденції Віктора Януковича Дмитра Табачника у підривній діяльності проти України, підтримці держави-агресора, а також у порушенні законів та звичаїв війни.

Цього ж дня стало відомо, що в Краматорську Донецької області взяли на місці злочину двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації українських військових. Один із них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу в Telegram.