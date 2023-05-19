"Побиті як після обстрілу": окупанти перевозять снаряди через Маріуполь, — Андрющенко (фото)

Радник мера Маріуполя написав, що боєкомплекти транспортують в напрямі Запорізької області, а також Волновахи та Вугледару на Донеччині. З вантажівок, що раніше вивезли армійців РФ в напрямку Бердянська, повернулись не усі.

В Маріуполі фіксують переміщення вантажівок з російськими боєприпасами. Про це 19 травня повідомив у соцмережах радник міського голови Петро Андрющенко.

У пості йдеться, що пріоритетний напрям окупантів нині — селище Мангуш у Донецькій області та місто Бердянськ у Запорізькій області. Дорога, за даними посадовця, займає близько доби.

"Вдень їдуть в бік Запоріжжя, на наступний день повертаються пусті та рухаються в бік Новоазовська", — розповів Андрющенко.

За його словами, це підтверджує, що логістика загарбників досі в поганому стані.

Також зафіксували відновлення переміщення російських снарядів на північ області в напрямку Волновахи та Донецька. Водночас ворожі сили, за інформацією радника маріупольського мера, перекидають боєприпаси у Донецькій області: з селища Бойківське в напрямі Вугледару через село Гранітне.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Посадовець проінформував і про переміщення ворожих військових: частину армійців вивели з полігонів у місті Ялта в тимчасово окупованому Криму та в селі Урзуф в Маріупольському районі Донецької області.

"Перевозили вантажівками (разом з БК) через Урзуф в бік Бердянська на початку тижня. Наразі повернулась в місце базування значно менша кількість вантажівок, сильно побита як після обстрілу", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, вчора у Маріуполі злетіла з дороги російська фура. Повідомлялось, що вона була завантажена "чимось військовим".

Також 18 травня у Маріуполі лунали вибухи. З’ясувалось, що російських солдатів змусили стріляти у голе поле для створення атмосфери "передової" до візиту голови Міноборони РФ Сергія Шойгу.