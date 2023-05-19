"Пекін створює свій світовий порядок": Кісінджер розкрив цілі дипломатичних ігор КНР

На думку американського дипломата, втручання Пекіна, з одного боку, може ускладнити дипломатичний вихід України з війни, але з іншого — створити сильну базу для "побудови взаємної довіри наддержав".

Ексдержсекретар та радник президента США з питань національної безпеки у 1960—1970-х рр. Генрі Кісінджер не згоден з дипломатами, які відкидають ініціативи Пекіна до мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Про це американський дипломат розповів 17 травня в інтерв'ю журналу The Economist.

На думку політика, нещодавній дзвінок лідера КНР Сі Цзіньпіна Володимиру Зеленському та ініціативна "позиція" Китаю, заявлена ним на тлі війни в Україні, є декларацією серйозних намірів країни.

Кісінджер сказав, що Китай виявив дипломатичні зусилля щодо ситуації з війною в Україні, враховуючи свої власні інтереси, однак, хоч Пекін не зацікавлений у підтримці ініціатив зі знищення Росії, він визнає незалежність та суверенітет України, а також неодноразово висловлював свій протест проти застосування ядерної зброї.

У зв'язку з такою політикою, обраною КНР, країна може підтримати бажання України вступити у військовий блок НАТО.

"Китай робить це частково через те, що він не хоче зіткнення зі Сполученими Штатами", — говорить він. "Китайці створюють свій власний світовий лад, наскільки можуть", — пояснив американський дипломат.

Американський дипломат зазначив, що втручання Пекіна цілком може з одного боку ускладнити дипломатичний вихід України з війни, а й створити сильну базу для "побудови взаємної довіри наддержав".

Колишній радник президента США вважає, що з боку Києва було б мудрим рішенням спілкуватися з Китаєм, не озираючись на заяви останнього про "безмежне партнерство з Росією", оскільки президент України Володимир Зеленський є екстраординарним лідером.

Пекін, за словами Кісінджера, не зможе залишатися мовчазним, якщо Росія зазнає поразки у війні з огляду на еволюцію відносин Китаю та РФ з урахуванням попередніх років.

"У цій новій реальності Китай хоче незалежної України. І я вражений мудрістю України, яка була на крок попереду нас цим шляхом, коли вони зрозуміли, чим це обернеться. Вони не могли очікувати, що Китай стане союзником НАТО. Але Китай може підтримати результат у вигляді створення сильної та незалежної України", — зазначив він.

Нагадаємо, 17 травня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей прибув до Києва, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським "мирний план Пекіна", який має завершити російсько-українську війну.

Також нагадаємо, наприкінці лютого журналіст Фокусу докладно розібрав, чому "мирний план" Китаю не може бути відправною точкою для переговорів.