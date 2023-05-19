У РФ заявили про "радіаційну хмару" над Європою після удару по Хмельницькому: що не так з заявою

За словами секретаря Ради нацбезпеки РФ Миколи Патрушева, вони знищили боєприпаси зі збідненого урану, й хмара нібито рухається на Захід Європи. Разом з тим відкриті дані радіаційного фону у Польщі та Україні демонструють зворотнє.

Секретар Ради нацбезпеки РФ Микола Патрушев заявив, що з України в бік Заходу рухається радіаційна хмара після нібито знищення складу з боєприпасами зі збідненого урану у Хмельницькому. Про це повідомляє "РІА Новини".

"Знищення українських снарядів зі збідненого урану призвело до того, що радіоактивна хмара направляється в бік Західної Європи", — стверджує Патрушев.

Він також додав, що зараз нібито фіксується зростання радіаційного фону у Польщі. Окрім цього він знову сказав, що США начебто працює над створенням біологічної та хімічної зброї на українській території. Ба більше, Штати не тільки створюють таку зброю, але і використовують в Україні.

"Радіаційна хмара" з України — що кажуть у Польщі

У Державному атомному агентстві Польщі 17 травня заявили, що радіаційний фон над Польщею у нормі. Підвищення радіаційного фону було природнім явищем, яке не перевищило показники норми. Повідомлення у ЗМІ є неправдивими.

"Останніми днями на графіках із результатами вимірів іонізуючого випромінювання не лише в Польщі, а й у Європі ми могли спостерігати так звані "піки", тобто підвищення значень, зареєстрованих станціями раннього виявлення радіоактивного забруднення. Це стандартна ситуація, яка жодним чином не загрожує здоров’ю чи життю людей, чи навколишньому середовищу", — зазначили у агентстві.

Таку саму інформацію можна побачити на сайті, де майже у режимі онлайн фіксуються показники радіації по всій країні. На ній видно, що жодних "радіаційних хмар" немає.

Показники радіаційного фону не перевищують норми

Що відомо про обстріл Хмельницького та радіацію в Україні?

Варто зазначити, що в Україні теж є онлайн-мапа, де показані дані про радіацію. Єдине місце, де показники перевищують норму — це Чорнобильська зона відчуження. Ні в Хмельницькому, ні в інших частинах України радіація не перевищує норми.

Радіаційний фон у хмельницькому станом на 9 ранку 19 травня

Варто зазначити, що нормальний рівень радіаційного фону в Україні до 0,3 мк3в/г. Небезпечним вважається показник вище 1,2 мк3в/г.

Окрім цього варто зазначити, що російський удар прийшовся по старому складу з бомбами, який знаходиться в 3 км від Хмельницького. Агенція Planet Labs показали наслідки удару, де знаходились старі боєприпаси. Обстріл відбувся в ніч на 13 травня.

Склад знаходився за Хмельницьким Фото: скриншот

Від потужної детонації місце зберігання радянських боєприпасів й міг виникнути величезний вибух.

Так виглядає місце удару після обстрілу

Ще у 2011 році місцеве видання "Є" писало, що в 3 км від Хмельницького зберігається 30 тисяч тонн боєприпасів. Військові попереджали, що у разі детонації розліт снарядів міг сягати 5 км, однак всі вони зберігались у залізобетонних бункерах.

Нагадаємо, 13 травня мер Хмельницького заявив, що від удару постраждали будинки та обʼєкти інфраструктури.