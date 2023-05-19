Російські війська окопуються та обладнають вогневі точки навколо ЗАЕС, — Reuters

На думку президента "Енергоатому" Петра Котіна, незважаючи на оборонні споруди, окупанти покинуть ЗАЕС, якщо побачать, що дорога між Енергодаром і Мелітополем буде перерізана.

В останні тижні російські збройні сили зміцнюють оборонні позиції, обладнають нові вогневі точки та мінують територію навколо Запорізької АЕС. А камери спостереження зосереджені на північ у бік території, яку контролює Україна. Про це 19 травня повідомило агентство Reuters.

З посиланням на очевидців оглядачі зазначають, що облаштування оборонних позицій відбувається напередодні очікуваного контрнаступу Сил оборони України в регіоні.

"Росіяни вже кілька місяців займають вогневі позиції на вершині деяких будівель заводу. Для можливого стримування безпілотників було встановлено сітки", — йдеться у повідомленні.

Тим часом західні експерти в ядерній сфері попереджають, що будь-які пошкодження, завдані АЕС, можуть мати тяжкі наслідки для людей та навколишнього середовища. Зокрема, директор аналітичного центру "Ініціатива ядерної загрози" Ніколас Рот сказав, що він не вірить у безпеку ядерних реакторів на ЗАЕС.

"Ядерні реактори не були розроблені для зон бойових дій, і я не вірю, що вони можуть бути безпечними чи надійними у зоні бойових дій", — розповів він.

Так само кажуть і представники компанії "Росатом". Там заявили, що будь-які можливі воєнні дії з боку України становлять загрозу для ядерної безпеки, а обладнання станції нібито підтримується у належному стані.

Коментарі української сторони

З цього приводу висловився і голова "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Він розповів журналістам Reuters, що не вірить у навмисні удари по ЗАЕС з боку українських військ. За його словами, Сили оборони можуть спробувати змусити окупантів відступити, перерізавши лінії постачання.

Котін зазначив — найбільша загроза безпеці станції полягає в тому, що в результаті бойових дій може бути перерізана остання зовнішня лінія електропередачі, що залишилася, яка необхідна для охолодження реакторів станції. Якщо вона вийде з ладу, тільки резервні дизельні генератори зможуть запобігти розплавленню.

"Якщо зупиняться всі насоси, у вас буде від півтори години до трьох днів, і ви отримаєте розплавлення", — наголосив Котін.

За його оцінками, чисельність російських військ на об'єкті за останні місяці зросла з 500 до 1500 осіб. Проте нарощування військ та додаткові оборонні споруди хоч і вказують на те, що окупаційні сили окопалися, є також ознаки того, що росіяни придивляються до виходу.

На думку Котіна, окупанти відступлять, якщо побачать, що дорогу між Енергодаром та Мелітополем буде перерізано. Причому солдати ЗС РФ уже проводили навчання з відходу із ЗАЕС.

"На мою думку, вони готуються до евакуації, тому вони збирають все в одному місці, щоби бути готовими забрати все і забратися звідти", — підсумував український чиновник.

Нагадаємо, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 11 травня заявив, що компанія готується оперативно замінити персонал Запорізької АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі відразу після деокупації. У цьому зв'язку в "Енероатомі" зазначили, що українські фахівці турбуються про роботу станції в період, коли росіяни покинуть ЗАЕС, оскільки станція сильно замінована.