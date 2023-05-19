В ЄС виступили проти перемовин між РФ та Україною на рівних умовах: Медвєдєв відреагував

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала Формулу миру Володимира Зеленського. Експрезидент Росії назвав її за це "тіткою" та заперечив можливість переговорів з "нацистською державою".

Україна та Росія не мають шукати мирного рішення на рівних умовах. Про це 19 травня заявила під час саміту "Великої сімки" (G7) у Японії президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Українці найбільше хочуть миру — але, звичайно, справедливого. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті. Ми повинні підтримати зусилля президента Зеленського, щоб отримати підтримку його Формули миру", — сказала вона.

Посадовиця підкреслила, що координаційна платформа G7 допомогла закрити бюджетний дефіцит в Україні та має продовжувати стабільно підтримувати країну після 2023 року. Вона зазначила, що для позбавлення Росії доступу до передових товарів та технологій ЄС заборонив майже 55% експорту та понад 60% імпорту з країною-агресоркою у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення.

"Експорт високих технологій до третіх країн, від мікропроцесорів і датчиків для російських крилатих ракет до чіпів у військовому комунікаційному обладнанні, пробирається до Росії та закінчується зброєю, яка використовується проти України на полі бою. Ми повинні покласти цьому край. Таким чином, наші нові заходи ЄС будуть спрямовані на обхід або ухилення операторів у цих та інших країнах", — завірила голова Єврокомісії.

У РФ відповіли представниці Євросоюзу

На заяву Урсули фон дер Ляєн емоційно відреагував у соцмережах заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він назвав посадовицю гінекологинею, що "прикидається керівницею ЄС".

"Тітка сказала, що переговори Росії та України на рівних мають бути відкинуті. Звісно, це так. Які можуть бути рівні переговори з нацистською державою, яка перебуває на стадії напіврозпаду під зовнішнім управлінням? Говорити можна лише із господарями", — написав він.

"Господарем" України Медвєдєв вважає США. Однак про умови післявоєнного світоустрою, на його думку, говорити з американцями ще рано.

"Тому жодні переговори зараз взагалі не потрібні", — підкреслив посадовець країни-агресорки.

Пост Дмитра Медведєва у відповідь на заяву Урсули фон дер Ляєн Фото: скріншот

Нагадаємо, в РНБО України підтвердили, що Володимир Зеленський буде присутній на зустрічі лідерів країн G7.

Прем’єр Великобританії Ріші Сунак повідомив, що "Велика сімка" ухвалила рішення про заборону всього імпорту алмазів, міді, алюмінію та нікелю з Росії.