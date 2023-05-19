Мали їхати на штурм Мар'їнки: HIMARS спалив роту танків РФ в Донецьку, — журналіст (фото)

Ворожу техніку розгледів з повітря розвідувальний безпілотний літальний апарат Poseidon, а вже потім з ними впоралися американські РСЗВ, розповів Андрій Цаплієнко.

Російські танкісти не змогли вирушити на підтримку до ЗС РФ, які штурмують позиції Сил оборони України в Мар'їнці на Донеччині. Все через те, що вони залишилися без танків. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, роту російських танків у ніч проти 19 травня знищили ЗСУ з використанням HIMARS.

"Окупанти зосередили її в окупованому Донецьку. Повідомляють, що рота російських Т-90, а це до 10 танків, була знищена вночі ударом HIMARS. Танки помітив БПЛА Poseidon у Петрівському районі окупованого Донецька", — написав журналіст.

За його припущенням, рота російських танків мала бути відправлена на підкріплення до Мар'їнки на Донеччині.

Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ знищили одразу три російські реактивні системи залпового вогню "Град". Їх окупанти зосередили в одному місці, а українські артилеристи скористалися вдалим моментом.

Також раніше повідомлялося, українські дрони "Пегас" підірвали 2 російські установки розмінування УР-83П "Змій Горинич" та 1300 кг тротилу. Техніку окупантів виявили завдяки аеророзвідці.