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Мали їхати на штурм Мар'їнки: HIMARS спалив роту танків РФ в Донецьку, — журналіст (фото)

Танки окупанти розмістили у Петрівському районі окупованого Донецька

Ворожу техніку розгледів з повітря розвідувальний безпілотний літальний апарат Poseidon, а вже потім з ними впоралися американські РСЗВ, розповів Андрій Цаплієнко.

Російські танкісти не змогли вирушити на підтримку до ЗС РФ, які штурмують позиції Сил оборони України в Мар'їнці на Донеччині. Все через те, що вони залишилися без танків. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, роту російських танків у ніч проти 19 травня знищили ЗСУ з використанням HIMARS.

"Окупанти зосередили її в окупованому Донецьку. Повідомляють, що рота російських Т-90, а це до 10 танків, була знищена вночі ударом HIMARS. Танки помітив БПЛА Poseidon у Петрівському районі окупованого Донецька", — написав журналіст.

За його припущенням, рота російських танків мала бути відправлена на підкріплення до Мар'їнки на Донеччині.

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Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ знищили одразу три російські реактивні системи залпового вогню "Град". Їх окупанти зосередили в одному місці, а українські артилеристи скористалися вдалим моментом.

Також раніше повідомлялося, українські дрони "Пегас" підірвали 2 російські установки розмінування УР-83П "Змій Горинич" та 1300 кг тротилу. Техніку окупантів виявили завдяки аеророзвідці.