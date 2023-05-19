Декілька років на відновлення: РФ витратила в Україні майже 70% своїх ракет, — дослідження

За словами експерта Павла Лузіна, з початку повномасштабної війни до 18 травня 2023 року Росія випустила по Україні 2645 крилатих, тактичних балістичних ракет і ракет повітряного базування з дальністю понад 300 кілометрів.

Довоєнний ракетний арсенал Росії становив близько 3500 ракет, а до січня 2023 року було виготовлено ще 225 ракет. Однак, враховуючи постійні обстріли України, РФ до кінця квітня мало залишитися всього 1156 ракет. Це випливає з доповіді аналітика Школи права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса Павла Лузіна для The Jamestown Foundation.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року ракетний арсенал Росії скоротився приблизно на 70%.

"Пропоновані оцінки засновані на офіційних українських даних про ті російські ракети, випущені під час війни, які були опубліковані в попередні кілька місяців, а також на експертних оцінках російських ракетних сховищ, зроблених у попередні роки, та фрагментарних даних з російських джерел щодо обсягів внутрішнього виробництва ", — сказано у доповіді.

Згідно з дослідженням, з початку повномасштабної війни до 18 травня 2023 року Російська Федерація випустила по Україні 2645 крилатих, тактичних балістичних ракет і ракет повітряного базування з дальністю понад 300 кілометрів. Таким чином, у Росії практично не залишилося ракет "Іскандер-М". Росіяни випустили в Україні 744 такі ракети. До війни на складах знаходилося від 750 до 800. Зараз у РФ є можливості виробляти лише 4 ракети цього типу на місяць.

На підставі відкритих джерел загальна картина ракетного арсеналу ЗС РФ після останньої атаки 18 травня оцінюється так:

Кількість ракет у РФ Фото: The Jamestown Foundation.

"Росії знадобиться кілька років, щоб відновити ракетний арсенал, який вона мала напередодні війни", — йдеться в доповіді.

За оцінками експерта, навіть якби у російських виробників з'явилася можливість темпи виробництва ракет, то вони не змогли б це робити довго, враховуючи ті санкції, які ввів Захід. Головною проблемою для Росії є навіть не мікрочипи, а промислове обладнання для створення ракетних двигунів, гостра нестача кадрів.

"Треба зазначити, що Збройні Сили України були ефективними й стійкими у придушенні ворога напередодні їхнього контрнаступу, що часто обговорюється й очікується", — сказано у звіті.

Нагадаємо, що журналісти Reuters заявили, що Російські війська окопуються та обладнають вогневі точки навколо ЗАЕС. На думку президента "Енергоатому" Петра Котіна, попри оборонні споруди, окупанти покинуть ЗАЕС, якщо побачать, що дорога між Енергодаром і Мелітополем буде перерізана.

Крім того, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін прозвітував про підготовку РФ до контрнаступу ЗСУ. За словами прем'єра РФ, влада країни також виділила ресурси на закупівлю засобів виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам.