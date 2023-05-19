ПВК "Вагнер" в обхід санкцій закупила десятки тисяч "ігрових шоломів" з Китаю, — FT

За інформацією з секретних документів Пентагону, на початку 2023 року найманці з ПВК "Вагнер" мали намір закупити ще зброї в Китаї, але безуспішно.

Одна з підставних компаній ПВК "Вагнер", власником якої є Євген Пригожин, закупила наприкінці минулого року десятки тисяч захисних шоломів у Китаї. Про це повідомляє видання Financial Times.

За інформацією видання, що використовуються головою найманців компанії для оснащення своїх операцій в Африці, продовжують у вільному доступі експорт та імпорт своїх товарів на міжнародні ринки, незважаючи на західні санкції та визнання ПВК "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією".

Так, журналістам стало відомо, що пов'язана з "Вагнер" російська компанія "Брокер Експерт" у листопаді та грудні минулого року закупила 20 000 шоломів на полімерній основі у китайської компанії "Hangzhou Shinerain Import And Export Co". При цьому представники Китаю стверджували, що ці шоломи призначені для ігрового використання, проте не пояснили, що мається на увазі під цим описом.

Також представники китайської компанії заперечували інформацію про продаж шоломів для ПВК "Вагнер" та про зв'язки з "Брокер Експерт".

"Ми просто виконуємо замовлення, які отримуємо, і дотримуємося закону, ми б не відвантажували нічого незаконного", — повідомили представники.

Закупівля шоломів проводилася частинами, розбитими на 4 партії і проводилась як раз у той час, коли Пригожин займався вербуванням десятків тисяч російських ув'язнених для участі у війні проти України. Загальна вартість закупівлі становила понад $2 млн.

Саме з того часу за підрахунками американської розвідки в Україні загинуло понад 20 000 найманців.

Також за інформацією Пентагону, для участі у війні в Україні Пригожин зміг завербувати близько 40 тисяч засуджених, у лютому 2023 року Пригожин оголосив про закінчення вербування. Після вивчення доповідей з розсекречених документів Пентагону, журналістам вдалося дізнатися, що з початку 2023 року представники ПВК "Вагнер" намагалися звертатися до Китаю про постачання зброї, але безуспішно.

Нагадаємо, 9 травня парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. "За" проголосував 331 депутат, проти не було жодного голосу.

Також нагадаємо, що тиждень тому, 12 травня, українським військам вдалося провести на Бахмутському напрямку успішні наступальні дії, відкинувши російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 км.