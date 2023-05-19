Міни, БПЛА та радари: у CNN розповіли, як ПВК "Вагнер" купують зброю для війни в Україні

За словами журналістів, поки що немає ознак того, що ПВК "Вагнер" вдалося закупити зброю та техніку. Проте найманці продовжуються спроби купити міни, безпілотники, а також контрбатарейні системи через Малі.

ПВК "Вагнер" намагається приховати свої спроби придбання військової техніки та зброї для війни проти України. Для цього найманці замовляють військове обладнання через країни Африки, наприклад, Малі. Про це пише CNN із посиланням на анонімних чиновників США.

Джерело, посилаючись на розсекречені минулого тижня розвідувальні дані США, сказало, що адміністрація Байдена була поінформована про те, що "вагнерівці" займаються фальсифікацією документів для транзакцій.

Щоправда, як повідомляється, поки що немає ознак того, що ПВК "Вагнер" вдалося закупити зброю та техніку. Проте найманці продовжуються спроби купити міни, безпілотники, а також контрбатарейні системи через Малі.

"Ми уважно стежимо за цим", — сказало джерело.

За словами журналістів, останніми роками ПВК "Вагнер" прагне розширити свій вплив в Африці. Вже понад рік найманці проводять операції разом зі Збройними силами Малі, борючись проти джихадистського повстанського руху.

За словами американського чиновника, Малі — не єдина країна, до якої ПВК "Вагнер" зверталася за допомогою. Так, найманці зустрічалися з деякими "турецькими контактами" ще на початку лютого 2023 року, щоб придбати зброю та техніку в Туреччині.

"Сполучені Штати ввели санкції проти численних юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують військові операції ПВК "Вагнер". Ми продовжимо виявляти, викривати та протидіяти цим спробам Вагнера закупити військову техніку для використання в Україні", — сказав журналістам американський чиновник.

Нагадаємо, що колишній командир російської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який подав прохання про надання притулку в Норвегії, висловив бажання повернутися до Росії навіть якщо це може створювати небезпеку для його життя.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що підрозділи регулярної російської армії залишили позиції лінії бойового зіткнення на північ від Бахмута в районі. Він публічно попросив Міноборони РФ не залишати позиції у районі населеного пункту Сако та Ванцетті ще кілька днів.