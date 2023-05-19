Танки, БТР та БМП: Росія збільшила відправку військової техніки до Білорусі, – розслідувачі (карта)

За даними спільноти залізничників Білорусі, цього тижня із зони бойових дій в Україні масово йшли ешелони. Окупанти могли доставити понад 100 одиниць техніки та 600 осіб особового складу.

Російські окупанти цього тижня відновили переміщення військових залізничних ешелонів з технікою та особовим складом у Білорусі. Про це повідомила 19 травня спільнота залізничників Білорусі.

Фахівці відстежили перекидання поїздів безпосередньо із зони ведення бойових дій в Україні до Білорусі та назад. Так, 11 травня зі станції Волноваха у Донецькій області на станцію Заслонове (Мінське відділення) відправили військовий ешелон №961 з 45 вагонами, з яких:

4 — пасажирських з особовим складом до 200 осіб,

2 — критих зі спорядженням,

39 — платформи з зануреною колісною та гусеничною військовою технікою.

Ешелон прибув у Заслонове 18 травня близько 3:00 ночі за місцевим часом.

Один із російських ешелонів прибув до Заслонового 18 травня

За даними спільноти залізничників, 7 травня зі станції Заслонове на станцію Гуково (Північно-Кавказька залізниця) відправили військовий ешелон №962. У його складі було 40 вагонів, з них:

3 — пасажирських з особовим складом близько 150 осіб,

2 — критих зі спорядженням;

35 — платформи з колісною та гусеничною технікою.

Ешелон має прибути до Гукова 22 травня, там змінять локомотив та його бригаду та відправлять окуповані території України за напрямом "Дебальцеве – Вуглегірськ".

Ешелон має прибути до Гукова 22 травня, там змінять локомотив і його бригаду

З Білорусі відправили щонайменше 1 ешелон зі станції Полонка 14 травня. На цю ж станцію з Росії прибуло щонайменше 2 ешелони 15 травня.

Зміна чисельності угруповання російських військових у Білорусі виглядає так:

Виїхало:

Техніка — не менше 75 одиниць, у тому числі танки та БМП,

Особовий склад — мінімум 300 осіб,

Спорядження/боєприпаси — мінімум 4 вагони.

Прибуло:

Техніка — не менше 114 одиниць, включаючи БТР та бензовози,

Особовий склад — мінімум 600 осіб,

Спорядження/боєприпаси – щонайменше 5 вагонів.

Нагадаємо, що 18 травня стало відомо про перекидання до Білорусі на аеродром "Мачулищі" восьми винищувачів Су-34 та двох Су-30 СМ ВКС Росії. На думку експертів, окупанти можуть готувати військові провокації проти Польщі.

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" раніше помічала нові укріплення "зуби дракона" у Білорусі на відстані 20 кілометрів від кордону з Україною.