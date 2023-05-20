Основна ціль війни. Росія стягує до Бахмута нові сили, — розвідка Британії

У ЗС РФ залишилося ще менше незадіяних бойових частин, оскільки кілька батальйонів перекинуто на Бахмутський напрямок.

Російська армія стягнула багато додаткових сил у Бахмут Донецької області, все ще сподіваючись захопити місто. Про це 20 травня написала прес-служба Міністерства оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

За інформацією британських військових, протягом останніх чотирьох днів Росія перемістила кілька батальйонів для посилення своїх сил на Бахмутському напрямку. Це сталося на тлі тактичних успіхів ЗСУ на флангах у районі Бахмута та публічного визнання неготовності найманців ПВК "Вагнер" продовжувати вести бойові дії у місті.

Розвідка Великобританії вважає, що в Росії залишилося досить мало бойових підрозділів, які ще не залучені в Україні, тому передислокація є значним кроком з боку командування ЗС РФ. Ймовірно, керівництво країни-агресора досі вважає захоплення Бахмута ключовою метою війни, оскільки він принесе окупантам хоч якийсь успіх на полі бою.

Раніше в Міноборони прозвітували про хід контрнаступу ЗСУ під Бахмутом. У передмісті тривають активні бої за кожен метр території, оскільки росіяни не відмовилися від спроб захопити весь населений пункт. Нехай українські військові просунулися на невелику відстань, цей прорив має велике значення з огляду на інтенсивність бойових дій у Бахмуті.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що контратаки запобігли оточенню ЗСУ в Бахмуті. Українським військам вдалося просунутися на двох флангах на 1000 та 500 метрів відповідно.