"Багацько і хорошо": радник мера Маріуполя про результати ударів ЗСУ по базі окупантів

Петро Андрющенко висловив задоволення роботою ЗСУ та започаткував челендж серед жителів міста.

Після удару ЗСУ по базі окупантів в Маріуполі знищено чимало ворожої техніки та понад два десятки російських окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наслідки вчорашньої "бавовни" в штуках "хороших русських": 24 окупанти вбиті, 37 — різного ступеню поранення, зокрема більшість важких. "Тигри" та гусенична техніка — на металобрухт. Багацько. Хорошо", — написав він.

Також Петро Андрющенко додав, що серед патріотично налаштованих жителів Маріуполя запускається челендж щодо повідомлення даних про розташування окупантів" та складів їхніх БК.

Нагадаємо, що 20 травня зранку Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі окупанти заходилися перевозити вцілілу техніку після "прильотів"у більш безпечні місця, а також спостерігалося активне переміщення гвинтокрилів з напряму Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря.

Раніше повідомлялося, що 19 травня ЗСУ завдали ударів по місцю розташування російських окупантів та їхньої техніки в Маріуполі. Повідомлялося про вбитих загарбників та знищену їхню техніку. За повідомленням Петра Андрющенка, на базі проживали близько 150 російських солдатів.