"Я зі стволом, ти зі стволом": пропагандист Соловйов викликав Зеленського на дуель (відео)
За словами Соловйова, президент України дивиться кожну його передачу, після чого щоразу викликає голову ГУР Кирила Буданова, вимагаючи ліквідації російського пропагандиста.
Образи на адресу президента України Володимира Зеленського з боку російського пропагандиста Володимира Соловйова — звичне явище. У своєму ж недавньому ефірі він, до всього іншого, запропонував українському лідерові дуель на зразок минулих століть. Фрагмент ефіру опублікувала в Twitter журналіст The Daily Beast Джулія Девіс.
"Тим часом у Росії. Володимир Соловйов істерично та лицемірно викликав Зеленського на дуель. Його безперечно торкнулися заяви на саміті G7 про мирний план щодо України. Він дав зрозуміти, що Росія в цьому не зацікавлена", — зазначила авторка поста.
"Для мене Зеленський — дрібний, підлий, бридкий штимп, який дивиться кожну нашу передачу і викликає до себе Кирила Буданова, і каже: "Ні, ну я ж тобі сказав убити Соловйова", — заявив пропагандист.
Після чого запропонував "зустрітися по-чоловічому": "Я зі стволом, ти зі стволом".
Як приклад він згадав про те, що в минулому правителі берегли свої армії та влаштовували дуелі один з одним.
За словами Соловйова, президент України тільки й думає про те, як ліквідувати одного з головних працівників російської пропаганди: "Влаштовує істерики, б'ється, переживає".
Він також розкритикував план мирного врегулювання, зазначивши, що в такому разі Росії довелося б капітулювати.
"І про що ви там збираєтеся говорити? Незрозуміло. Ну, напевно, це буде розмова як Patriot з "Кинджалом": балаканини багато, а результат один: немає вашого Patriot", — заявив Соловйов.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, ЗРК Patriot мав "мінімальні пошкодження" після масованої атаки РФ на Київ. Проте пошкоджений компонент навіть не довелося везти на ремонт, і загалом система функціональна.
Також повідомлялося, що Володимир Соловйов закликав знищити Україну після атаки дрону у Москві над Кремлем. Понад того, він вимагав завдати ядерного удару по кордону України та Польщі, а також знищити урядові квартали у Києві, Одесі, Харкові та Івано-Франківську.