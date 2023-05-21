Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті: ЗМІ не так зрозуміли і заявили про "захоплення" міста

Американські журналісти написали, що глава держави нібито підтвердив той факт, що Бахмут перейшов під контроль росіян, проте в Офісі президента спростували таку інформацію. Запеклі бої за Бахмут продовжуються.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті та засумнівався, що ЗС РФ повністю контролюють місто. Іноземні медіа хибно інтерпретували інформацію та повідомили про "захоплення" населеного пункту. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав речник глави держави Сергій Никифоров 21 травня.

За його словами, інформація від західних журналістів є абсолютно невірною і президент України Володимир Зеленський під час спілкування з Джо Байденом не підтвердив захоплення Бахмута, а навпаки — спростував.

"Щодо відповіді президента України на питання про Бахмут. Питання репортера: "Росіяни заявили, що вони захопили Бахмут". Відповідь президента: "Я думаю, що ні", — йдеться у повідомленні.

У такий спосіб глава держави спростував заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про успіхи окупантів на фронті.

Матеріал західних ЗМІ про "захоплення" Бахмута: що відомо

Журналісти видання Reuters неправильно зрозуміли відповідь глави держави та написали у своєму матеріалі, що Володимир Зеленський нібито підтвердив той факт, що росіянам вдалося взяти під свій контроль місто Бахмут у Донецькій області.

"На сьогодні Бахмут тільки в наших серцях", — сказав президент, маючи на увазі той факт, що місто повністю зруйноване і від нього нічого не залишилося, а не підтверджуючи факт окупації.

Нагадаємо, у звіті ISW за 20 травня йдеться, що заяви РФ про "захоплення" Бахмута не мають стратегічного значення. Євген Пригожин намагається ввести в оману українських військових, тоді як Генштаб та командування продовжують заперечувати "падіння" міста. За місто продовжуються запеклі бої, але Сили оборони продовжують боротися.

Також 20 травня Євген Пригожин заявив про взяття Бахмута "вагнерівцями", але підтверджень цьому немає. У Міноборони України також спростовують чутки, що контроль над містом повністю знаходиться у РФ.

"Наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району та приватний сектор", — повідомила Ганна Маляр 20 травня.