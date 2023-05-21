"Три роти та 22 одиниці техніки": у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку (відео)

Сили оборони лише за день виконали понад 1000 вогневих завдань. З ладу було виведено 22 одиниці техніки та знищено 5 складів боєприпасів.

Минулої доби втрати ворога вбитими і пораненими склали майже три роти. Таку заяву зробив командувач силами оборони на Таврійському напрямку генерал Олександр Тарнавський сьогодні, 21 травня.

Окрім втрат у живій силі російські загарбники втратили 22 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, 2 танки, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станція РЕБ "Стриж-3", 2 БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala".

Крім того, успішно знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського спрямування протягом доби виконали 1006 вогневих завдань.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, у Страткомі ЗСУ повідомили, що у тимчасово окупованому Бердянську вразили штаб російських окупантів.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 19 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи на місці базування від 150 окупантів, яке також використовувалося для встановлення систем ППО.