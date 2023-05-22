Масований обстріл Дніпра: ЗМІ пишуть про 40 вибухів у місті (відео)

За даними журналістів, цілями окупантів були загалом 20 об'єктів. Використовувалися ракети: Х-22, балістичні Іскандер-К та М, С-400 та іранські дрони-камікадзе "шахед".

У ніч проти 22 травня російські війська здійснили масований обстріл Дніпра. Журналісти під час повітряної тривоги нарахували близько 40 вибухів. Про це повідомляє Zn.ua.

За непідтвердженими даними, окупанти атакували 20 цілей на території міста. Були запущені ракети Х-22, балістичні ракети Іскандер-К, -М, іранські дрони-камікадзе "шахед", а також, можливо, С-400.

"Фашисти. Терористи. Нелюди", — такими словами прокоментував атаку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лісак. Він додав, що зусиллями Сил оборони атаку вдалося витримати і пообіцяв розповісти про подробиці пізніше, пославшись на "правила воєнного стану".

Мер міста Борис Філатов закликав мешканців не знімати "прильоти" та не викладати у мережу. Інших подробиць не повідомивши, він все ж таки вважав за потрібне поділитися своїми гастрономічними уподобаннями.

Мер Дніпра — про ковбасу

А "Суспільне" повідомляло, що вибухи були чутні о 02:54, а потім повторні — о 03:30.

Місцеві пабліки пишуть, що мешканці спостерігали заграву після "прильоту" і що вибухи були йшли один за одним.

Люди, пам'ятаючи про трагедію на проспекті Перемоги, під час масованої атаки 22 травня вибігали з будинків. Під час потужних вибухів багато хто залишався стояти на вулицях, або біг у бік підземних паркінгів, наприклад, у ЖК "Рибинський". Однак власники приватної власності вирішили "сторонніх" не впускати, незважаючи на те, що серед них були діти.

Напередодні, 22 травня, у ЗСУ попереджали про можливий обстріл у зв'язку із самітом G7. У море було виведено більше ракетоносіїв.

Також повідомлялося, що 20 травня, за даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ завдали 56 авіаударів, що призвело до жертв серед цивільних осіб.

Повідомлялося і про подробиці нічної масованої атаки Shahed по Києву. Як зазначили представники КДВА, у травні столичні жителі не чули сигнали повітряної тривоги лише чотири дні. Російські окупаційні війська роблять спроби виснажити ППО та тримати киян у психологічній напрузі.