Ракетоносіїв у морі побільшало: у ЗСУ попередили про ймовірний обстріл через G7

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Росія підтягує "кадирівців" для стримання дезертирських настроїв серед своїх армійців, та закликала громадян не ігнорувати повітряну тривогу.

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Росія може завдати ударів через саміт країн "Великої сімки" (G7) в Японії, на якому виступив президент Володимир Зеленський. Про це сказала сьогодні, 21 травня, в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що загальна кількість ворожих обстрілів впродовж доби помітно знизилась. Росіяни застосували 20 травня на півдні країни безпілотники типу Lancet, в результаті чого три таких одиниці були знищені українськими силами. Також захисники, за даними ОК "Південь", ліквідувала два розвідувальних БПЛА.

Речниця наголосила, що у російському війську панують панічні настрої, тож для їх стримання РФ підтягує бойовиків Рамзана Кадирова.

"Настрої дезертирства і пошуку здачі в полон дійсно дуже потужні", — заявила Гуменюк.

За її словами, розгорнута загарбниками на тимчасово окупованих територіях "евакуація" місцевого населення стала "шпаринкою" для російських дезертирів. Керівниця пресцентру розповіла, що ворожі армійці намагаються перевдягатися у цивільний одяг та розчинятись у натовпі.

Водночас кількість ракетоносіїв РФ у Чорному морі зросла, як зазначила Гуменюк. Речниця попередила, що країна-агресорка може вдатись до атаки через саміт "Великої сімки" у Хіросімі. Нині в акваторії, за її інформацією, перебувають два підводних човни.

"Не можна не провести паралель з тим, що зазвичай так ворог реагує на світові значущі події. І якщо зараз говорити про саміт G7, цілком імовірно, що можуть завдати такого психологічного тиску чергового", — підкреслила Гуменюк.

Представниця ОК "Південь" закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, Фокус опублікував головне з промови Володимира Зеленського на саміті G7 в Японії. Лідер подякував колегам та озвучив нагальні потреби України.

Вчора, 20 травня, Росія завдала 56 авіаударів по території України. Окрім того, за даними Генштабу ЗСУ, ворог понад 40 разів обстріляв населені пункти з РСЗВ.