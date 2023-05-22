Масований обстріл Дніпра та області: сили ППО збили 15 дронів та 4 крилаті ракети (фото)

Незважаючи на успіхи українських сил, у регіоні є прильоти снарядів. Декілька людей отримали поранення від вибухів, також пошкоджено цивільні об'єкти та машини.

Російські військові обстрілювали ракетами вночі 22 травня Дніпропетровську область. Про це написав 22 травня у Telegram голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його даними, захисники повітряного командування "Схід" збили 15 безпілотників та 4 крилаті ракети, але є і "прильоти". У Дніпровському районі було поранено 27-річного чоловіка, він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Вибухи пошкодили споруди рятувального підрозділу, сталося дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, пошкоджено стільки ж одиниць спецтехніки, зазначив Лисак.

Пошкодження отримали 25 приватних машин та 2 автобуси, а в Дніпрі снаряд потрапив у приватне підприємство — сильно пошкоджено 3 будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав дрон, там знайшли також уламки ракети.

"Постраждали семеро людей. Жінки 52 і 70 років – у лікарні. Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбито 6 авто. Обстеження території триває", — підсумував голова ОВА.

Фокус раніше писав про масований обстріл Дніпра в ніч проти 22 травня. У місті нарахували близько 40 вибухів.

А в ніч на 9 травня уламки перехопленої ракети ЗС РФ зруйнували частину житлового будинку у Дніпрі. Бойова частина снаряда не здетонувала.