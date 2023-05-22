"Не дає спокою наша ППО": Гуменюк назвала можливу мету атаки росіян по Дніпру

Росіяни шукають слабкі місця української ППО на конкретних напрямках, використовуючи різні типи озброєння під час масованих ударів.

Російські загарбники намагаються промацувати та виснажувати протиповітряну оборону України. На цьому наголосила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Атакуватимуть і намагатимуться виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпро, – ред.) перевіряють з яких сторін може бути захищений або пропущений конкретний удар", – припустила вона.

Гуменюк додала, що з огляду на те, що росіяни під час обстрілів використовують різне озброєння, "ворогові не дає спокою наша ППО".

Що стосується вибору окупантами Дніпра метою своєї масованої атаки, вона сказала: "Який саме напрямок обирає ворог, знає лише ворог. Ми можемо аналізувати, робити висновки та припускати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це збігається з тим, що справді у ворога на розумі".

Нагадаємо, 22 травня в ДСНС опублікували фото та відео наслідків "прильоту" по аварійно-рятувальній частині у Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано 3 будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Окрім того, постраждав один рятувальник.

Цього ж дня повідомлялося, що під час масового обстрілу Дніпра журналісти нарахували близько 40 вибухів. За непідтвердженими даними, окупанти атакували 20 цілей на території міста. Було запущено ракети Х-22, балістичні ракети Іскандер-К, -М, іранські дрони-камікадзе "шахед", а також, можливо, С-400.

За інформацією голови місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака, захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 безпілотників та 4 крилаті ракети, але є і "прильоти". Загалом внаслідок масованої атаки постраждали вісім людей. 27-річний чоловік, а також жінки 52 та 70 років перебувають у лікарні.