Обстріл Дніпра: ЗС РФ завдали удару по рятувальній частині, – ДСНС (фото, відео)

Внаслідок обстрілу зруйновано 3 будівлі та знищено понад 20 одиниць техніки. Більше того, як зазначають у ДСНС, один рятувальник отримав поранення.

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Вночі у понеділок, 22 травня, російські окупанти обстріляли аварійно-рятувальну частину у Дніпрі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вночі 22 травня ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину, йдеться у публікації. Внаслідок обстрілу зруйновано 3 будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Окрім того, постраждав один рятувальник.

"Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права та звичайної людської моралі!", – заявив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Обстріл Дніпра вночі 22 травня

ЗМІ повідомляли, що за непідтвердженими даними, окупанти атакували 20 цілей на території міста. Було запущено ракети Х-22, балістичні ракети Іскандер-К, -М, іранські дрони-камікадзе "шахед", а також, можливо, С-400.

За інформацією голови місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака, захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 безпілотників та 4 крилаті ракети, але є і "прильоти".

У Дніпровському районі було поранено 27-річного чоловіка, він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом внаслідок масованої атаки постраждали вісім людей. Жінки 52 та 70 років перебувають у лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 22 травня журналісти під час повітряної тривоги у Дніпрі нарахували близько 40 вибухів. Мер міста Борис Філатов закликав мешканців не знімати "прильоти" та не викладати у мережу.

Цього ж дня голова Дніпропетровської ОВА розповів про наслідки нічного обстрілу обласного центру. За його словами, пошкодження отримали 25 приватних машин та 2 автобуси, а в Дніпрі снаряд потрапив у приватне підприємство — сильно пошкоджено 3 будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав дрон, там знайшли також уламки ракети.