Обстрел Днепра: ВС РФ нанесли удар по спасательной части, – ГСЧС (фото, видео)

В результате обстрела разрушены 3 здания и уничтожено более 20-ти единиц техники. Более того, как отмечают в ГСЧС, один спасатель получил ранения.

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Ночью в понедельник, 22 мая, российские оккупанты обстреляли аварийно-спасательную часть в Днепре. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 22 мая враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть, говорится в публикации. В результате обстрела разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Кроме того, пострадал один спасатель.

"Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали!", – заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Обстрел Днепра ночью 22 мая

СМИ сообщали, что по неподтвержденным данным, оккупанты атаковали 20 целей на территории города. Были запущены ракеты Х-22, баллистические ракеты Искандер-К, -М, иранские дроны-камикадзе "шахед", а также, возможно, С-400.

По информации главы местной областной военной администрации Сергея Лысака, защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, но есть и "прилеты".

В Днепровском районе был ранен 27-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Всего в результате массированной атаки пострадали восемь человек. Женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 22 мая журналисты во время воздушной тревоги в Днепре насчитали около 40 взрывов. Мэр города Борис Филатов призвал жителей не снимать "прилеты" и не выкладывать в сеть.

В этот же день глава Днепропетровской ОВА рассказал о последствиях ночного обстрела областного центра. По его словам, повреждения получили 25 частных машин и 2 автобуса, а в Днепре снаряд угодил в частное предприятие — сильно повреждены 3 здания. В Илларионовской общине Синельниковского района упал дрон, там нашли также обломки ракеты.