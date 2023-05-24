"Леопарди" та $3 млрд. Кінець нерішучості Німеччини

Німеччина відома своєю "дисфункціональною політикою" в ЄС. Документ про стратегічну безпеку держави, що готується, покаже, чи є зміни Берліна в питанні оборонної стратегії.

13 травня Німеччина оголосила, що направить Україні військову допомогу в розмірі $3 млрд. Німецькі аналітики загалом схвалили цю новину, вітаючи канцлера з тим, що він протистоїть внутрішнім критикам і бере на себе роль лідера в Європі. Але для решти Європи, яка звикла до того, що Німеччина приходить із запізненням, а потім перетягує ковдру на себе, усе затьмарило знайоме розчарування.

Фокус переклав статтю Родеріка Паркеса про те, як змінюється "дисфункціональна політика" Німеччини в ЄС.

Спочатку багато спостерігачів сподівалися, що під керівництвом Німеччини європейська опора трансатлантичної оборони стане міцною і надійною, хоча, можливо, трохи нудною і громіздкою. Натомість Німеччина імпортує дисфункціональну політику Європейського Союзу в процес ухвалення трансатлантичних військових рішень. Оскільки Європа має справу із кризами в царині безпеки і стратегічними сюрпризами, це вже призвело до затягування процесу в Німеччині і до жорсткої критики Німеччини в решті Європи. Політичні протиріччя дали Москві набагато більше попереджень про плани союзників, ніж прогалини в американській розвідці, і набагато краще розуміння західних розбіжностей, ніж промова французького президента.

Прикладом цього стала січнева дипломатична драма, пов'язана з відправкою в Україну танків Leopard німецького виробництва. Епізод почався з надій на швидкі дії Європи. Потім був сильний дипломатичний тиск на Берлін, що в підсумку призвело до глухого кута. Коли справа нарешті зрушила з місця, це сталося настільки запізніло й раптово, що передача зброї радше налякала союзників, ніж заспокоїла їх.

Заради справедливості слід зазначити, що Німеччина — це країна, яка визнає своє складне минуле і забезпечує політичне прикриття для інших європейських держав, що мають глибокі сумніви з приводу ремілітаризації. Але цим виправданням є межа. Справжня проблема Німеччини полягає в її коаліційній політиці та нескінченних міністерствах, які повинні висловити свою думку, перш ніж почати діяти. Все ускладнюється тим фактом, що країна може використати своє важке минуле для пошуку причин уникнути вирішення цих структурних проблем.

Навіть найчуйніші партнери змучені тим, як Берлін тримає Європу в заручниках, поки та не виконає його вимоги. Протягом десятиліття повторюваних європейських криз усі ці партнери були змушені чекати, поки німецькі виборці не заспокояться і не створять внутрішні коаліції. Багато хто тепер побоюється, що Берлін втягне Сполучені Штати у свою політичну психодраму, коли відбудеться наступне стратегічне потрясіння.

Тільки німці можуть розібратися з цим. Останнє десятиліття показує, чому: спроби партнерів пристосуватися до чутливості Німеччини не спрацювали. Спроби вивести Берлін на чисту воду теж не увінчалися успіхом. Втручання Сполучених Штатів тільки посилює невдоволення всередині Європи і гальмує емоційний розвиток Німеччини. Вносячи останні штрихи до своєї першої Стратегії національної безпеки, німці мають скористатися можливістю стати зрозумілими та підзвітними своїм союзникам.

Чотири уроки щодо формування політики Німеччини

Відтоді як Росія розпочала свою агресивну війну, відповідь Європи тримається на Німеччині. Тут, у Берліні, офіційні особи визнають, що виникли певні труднощі, але у своїх виправданнях поводяться драматично. Вони стверджують, що переконали громадян Німеччини в моральному праві відправляти зброю в Україну, в той час як поляки і французи, які люблять драму, перетворили війну на конкурс краси. І вони запевняють, що балансують статус Німеччини як ключової європейської держави з побоюваннями, що вона домінуватиме в Європі або ненавмисно загострить ситуацію в Україні. Однак досвід ухвалення рішень у Європі за останнє десятиліття свідчить про те, що діють чотири інші динаміки, жодна з яких не виставляє Берлін у хорошому світлі.

Навіть в умовах міжнародної кризи Німеччина створюватиме драму

Німеччина не може діяти в умовах кризи, не чекаючи, поки її партнери змусять її діяти. Причина, через яку Берлін потребує такого узгодженого дипломатичного тиску, доволі проста: німецька політична система більше не створює достатньо сильних особистостей, щоб керувати власними розрізненими владними структурами.

На кожних федеральних виборах, починаючи з 1998 року, коаліційні комбінації ставали дедалі складнішими. Отже, очільники великих партій домагаються успіху не сміливими промовами чи візіями, а тим, що тримаються в тіні, щоб не відштовхнути потенційного партнера по коаліції. Як показала Ангела Меркель, це призводить до появи закулісних силовиків, чия майстерність полягає в тому, щоб досконало володіти деталями.

Проблема в тому, що навички, які приводять Меркель чи Шольца до влади, зазвичай пов'язують їм руки Фото: Getty Images

Проблема в тому, що навички, які приводять Меркель або Шольца до влади, зазвичай зв'язують їм руки. Коли канцлер Олаф Шольц виголосив свою сміливу промову про зміну курсу, були надії, що ситуація зміниться: агресивна війна Росії, здавалося, надихнула його на керівництво своєю країною. Але Шольц продовжує справу Меркель.

Такі стримані діячі, як Меркель і Шольц, можуть вдаватися до рішучих дій тільки тоді, коли офіс канцлера має політичний авторитет, який дозволяє йому домінувати в ухваленні рішень у Німеччині. І зазвичай це відбувається, коли партнери Німеччини зосереджують свою увагу на Берліні та вимагають певного курсу дій. Оскільки міжнародна криза або війна зазвичай фрагментують німецьку систему, для того, щоб зібрати її воєдино, потрібна дипломатична драма, подібна до січневої.

Німеччина схиляє своїх сусідів до того, щоб вони допомогли їй домінувати у Європі

Є і друга причина, через яку Німеччині подобається, коли інші публічно підштовхують її до дій: зволікання насправді посилює її владу в Європі.

Німеччина завжди повільно формулює свою позицію щодо європейських справ і зазвичай не посилається на своїх партнерів у цьому процесі. Це означає, що через довгий час після того, як сусіди домовилися про спільний курс дій, з'являється Німеччина і викладає свою власну позицію, діючи так, ніби на столі вже не лежить ретельно підготовлена пакетна угода. Лише в дуже рідкісних випадках Берлін переглядає внутрішні компроміси, щоб врахувати побоювання своїх партнерів. Але в дипломатичній драмі, подібній до січневої, у цьому немає потреби. Коли Німеччина тягне час в умовах кризи або війни, всі інші країни Європи відкладають убік свої власні інтереси, благаючи Берлін ухвалити рішення.

Німеччині подобається вдавати, що вона боїться домінувати в Європі: нібито публічне затягування дій є доказом її похвальної стриманості. Насправді, якби Німеччина швидко виступила на захист своїх інтересів, інші європейські країни вітали б її. Це дозволить їм або приєднатися до Берліна, або об'єднатися проти нього. Поступлива Німеччина, яка не домінує в ухваленні рішень, поводилася б як передбачуваний, надійний гравець, якого так чекають європейці.

Другий переданий Leopard 2A4 для Словаччини у межах "кільцевого обміну"

Партнери Німеччини намагаються спрямовувати її, що лише додає їй козирів

Протягом останнього десятиліття сусіди Німеччини думали, що знайшли продуктивні способи управління Берліном, але їхні спроби пристосуватися до нього лише погіршили ситуацію.

Країни, які уважно стежать за Німеччиною — такі як Франція, Польща, Чехія та Нідерланди — знайшли чарівні слова для того, щоб змусити Берлін діяти. Ці слова дали Німеччині моральне право діяти рано і рішуче, не створюючи драми. Наприклад, під час кризи сирійських біженців у 2015 році Польща і Чехія закликали Німеччину "захистити порядок, заснований на правилах", тим самим підштовхнувши Меркель до посилення прикордонного контролю. Звинувачення Німеччини в "геополітичній наївності" також дало Берліну моральне право розривати відносини й угоди. Голландський уряд використовував цю мову, закликаючи Берлін дистанціюватися від Туреччини, а французький уряд — щоб спонукати Німеччину зайняти більш жорстку позицію у відносинах з Великою Британією у зв'язку з Brexit.

Тепер сусіди Німеччини відчувають докори сумління. Вони підштовхували Берлін до дій, використовуючи наратив про хорошу Німеччину, змушену взаємодіяти з поганим світом. Відтепер, коли щось піде не так, Берлін зможе використовувати цей самий наратив, щоб зняти з себе відповідальність.

Німеччина підвищує авторитет, змушуючи своїх партнерів виглядати нікчемними

Сусіди Німеччини зараз настільки розгнівані її готовністю тримати Європу в заручниках, що, здається, вони майже готові ризикнути власною репутацією та інтересами, щоб дискредитувати Берлін в очах Вашингтона. А це, зі свого боку, тільки зміцнює позиції Німеччини по той бік Атлантики.

Коли Шольц затягнув із відповіддю в січні, сусіди скористалися можливістю розкритикувати його. Що може бути краще для публічного викриття Німеччини, ніж Leopard, який дехто вважає уособленням її егоїзму? Німеччина робить несуттєвий внесок у європейську оборону, але має значний військово-промисловий комплекс завдяки готовності йти на поводу у Сполучених Штатів і забезпечувати функціонування європейських ринків відповідно до своїх норм. Це означає, що Німеччина виробляє стандартний європейський танк, який найлегше інтегрується в інші європейські системи, і який європейці можуть експортувати в Україну тільки з дозволу Німеччини.

Уряди країн-партнерів надзвичайно відкрито критикували дії Берліна щодо поставок "Леопардів", навіть на шкоду колективним зусиллям з оборони Європи в очах американців. І все ж Німеччина вийшла з цього епізоду з незаплямованою репутацією. У розв'язці драми Шольц незворушно спустився зі свого кабінету і дорікнув своїм європейським партнерам за їхній різкий тон. Незабаром його дипломати стали лаяти інші європейські уряди за те, що вони не змогли поставити свої танки, хоча ці партнери були захоплені зненацька німецьким вітром змін і не мали часу на планування.

Берлін повинен визнати, що дискусія про безпеку в Європі йде на повний хід Фото: Getty Images

Що більше Берлін демонструватиме своє лицемірство, то більше дисфункціональності та невдоволення це викличе. Аналогічний випадок стався, коли президент Франції Емманюель Макрон, повертаючись із Пекіна, закликав європейців зробити суверенний вибір щодо власної безпеки і, схоже, повторив китайську риторику щодо Тайваню. На тлі реакції на його коментарі німецькі лідери зірвали оплески у Вашингтоні за те, що запропонували свою власну моральну поправку. Однак факт залишається фактом: Франція нині робить більше для безпеки Тайваню, ніж Німеччина, — ба більше, її фрегат Prairial щойно пройшов через Тайванську протоку.

Крім того, зберігаючи мовчання з питань європейської політики безпеки, Німеччина може змусити будь-яку європейську державу, що проявляє ініціативу, виглядати як таку, що егоїстично просуває свій власний порядок денний. Наприклад, минулого місяця Франція і Польща сперечалися, як фінансувати спільні європейські закупівлі боєприпасів для України. Франція виступала за те, щоб віддавати перевагу фірмам, розташованим у ЄС, що неминуче включило б у конкурс французьких претендентів. Польща прагнула прискорити процес за рахунок ширшого охоплення. Німецькі коментатори звинувачували Францію в дріб'язковості та упередженості. Але саме радіомовчання з Берліна привело Францію і Польщу до суперечки. Як сполучна ланка між Парижем і Варшавою, Німеччина могла б висунути пропозицію, яка збалансувала б негайну підтримку України з довгостроковим здоров'ям європейської оборонно-промислової бази.

Стратегія національної безпеки стане сигналом

Для Берліна єдиний спосіб розв'язати ці протиріччя — пояснити свої інтереси і цілі та взяти на себе відповідальність. У другій половині травня Німеччина має опублікувати свою Стратегію національної безпеки. Цей документ надає Берліну цінну можливість прояснити ситуацію.

Партнери Німеччини читатимуть Стратегію національної безпеки, щоб отримати сигнали з ключових питань. Чи готова Німеччина заповнити вакуум безпеки, залишений ослабленою Росією у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії, чи вона досі залишає за росіянами недоторканну "сферу впливу"? Чи вважає Берлін, що ремілітаризація Європи, а не її слабкість, провокує автократичні держави? І чи готова Німеччина радикально змінити європейський статус-кво, не в останню чергу звільнивши місце для потенційно переможної України?

Судячи з досвіду Німеччини у складанні довгих і багатослівних стратегій, автори документа залишать ці запитання без відповіді. Вони будуть раді втілити все в двозначні технічні формулювання, стверджуючи, що немає жодної вигоди в тому, щоб прописати, як Німеччина відповість, скажімо, на гіпотетичне вторгнення Китаю на Тайвань. Збереження правдоподібного заперечення позиції Берліна може допомогти Німеччині сформувати європейські коаліції та уникнути непотрібних конфліктів з іншими державами.

Але Берлін повинен визнати, що дискусія про безпеку в Європі йде повним ходом, і країнам потрібні докази того, що Німеччина слухає і реагує. Якби Німеччина прислухалася до заклику і відповіла на запитання своїх союзників, Берлін міг би зробити цінний крок до припинення дисфункціональності європейської оборони. Європі потрібне лідерство, а не драма, і вона чекає від Берліна саме цього.

Про автора

Родерік Паркес — доктор наук, який очолює Центр Альфреда фон Оппенгейма з питань майбутнього Європи при Німецькій раді з міжнародних відносин. Британець за походженням, за останні 20 років він обіймав керівні дослідницькі посади в пов'язаних з урядом аналітичних центрах у Парижі, Брюсселі, Варшаві, Стокгольмі та Берліні.