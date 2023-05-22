Вибухи та стрілянина в Бєлгородській області: росЗМІ повідомили про бій із ДРГ на кордоні (відео)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладвкова, у Новій Таволжанці дрон скинув вибуховий пристрій. РосЗМІ повідомляють про перестрілку із застосуванням військової техніки на кордоні.

У Білгородській області Російської Федерації повідомляють про вибухи та перестрілку на кордоні. Про це у понеділок, 22 травня, пише російське медіа SHOT.

Як стверджують журналісти, Збройні сили РФ нібито ведуть бій із ДРГ на кордоні поблизу села Дронівка.

"З обох боків залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів. Працює ППО", — стверджує росЗМІ.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ нібито вранці обстріляли Грайворонський міський округ. Жертв серед людей немає.

"Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала в город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці приступають до знешкодження", — написав російський чиновник у своєму Telgram-каналі.

Також, за словами Гладкова, триває мінометний обстріл села Козинка, кілька снарядів потрапили у приватні домоволодіння. Постраждали три будинки та автомобіль. Тут також обійшлось без постраждалих. Як пізніше повідомив губернатор Білгородської області, у Новій Таволжанці з безпілотника нібито було скинуто вибуховий пристрій поряд із приватним житловим будинком. Постраждалих та руйнувань немає. Сам БПЛА впав за 100 метрів від житлових будинків.

Після того, як у соцмережах стала стрімко поширюватися інформація про бій на кордоні та евакуацію місцевого населення, Гладков заявив, що на область нібито йде "масована інформаційна атака".

"Ще раз повторюся: у Грайворонському районі жоден мирний житель не постраждав, немає ані поранених, ані вбитих. Бачу, йде масоване поширення інформації з пропозицією евакуюватися жителям Шебекинського округу... це брехня", — заявив російський чиновник.

Російські добровольці ведуть бій у Бєлгородській області

Як повідомлялося, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації.

Партизанам удалося просунутися на 10 кілометрів від кордону. В опублікованому ролику бійці стоять поряд із селом Безлюдівка, яке знаходиться за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Загалом вони відвідали три населені пункти: Безлюдівка, Чуровичі, а також Любимівка — це все російська територія.

Крім того, ряд Telegram-каналів повідомляли, що російські добровольці знищили контрольно-пропускний пункт прикордонників. Згідно з повідомленнями, добровольці використовують кілька танків та БМП.

Нагадаємо, 22 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ нібито обстріляли регіон 71 раз за добу з мінометів та БПЛА.

Раніше, 20 травня, росіяни звернулися до місцевої влади російського Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю.