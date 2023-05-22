РФ ослаблена перед штурмом ЗСУ, а "Вагнер" розбитий у Бахмуті, — генерал Британії

Підконтрольні Євгену Пригожину найманці, на думку екс-командувача британських об'єднаних сил Річарда Берронса, виходять з "культової битви". Кремлю довелося перекидати в Бахмут резерви, щоб зупинити просування ЗСУ.

Зусилля російських військ у Бахмуті завадять їх підготовці до українського контрнаступу. Про це заявив генерал Річард Берронс, екс-командувач британських об'єднаних сил, передає Sky New.

На думку колишнього воєначальника, зусилля російських військ, зокрема витрати боєприпасів у спробі взяти Бахмут під свій повний контроль, стануть на заваді і зроблять більш уразливими напередодні очікуваного контрнаступу України.

За словами Берронса, Москві довелося перекидати свої "дорогоцінні резерви особового складу", щоб зупинити українські сили на північ і південь від міста.

Щодо Бахмута він сказав, що місто стало культовою битвою між двома сторонами, в якій у бій кидалися тисячі солдатів, а підсумковий результат — по суті нічия. Але він також наголосив на феноменальних втратах з обох сторін.

Військовий аналітик також уточнив, що ПВК "Вагнер" було "розбито" в боях за Бахмут.

З усього цього випливає, що ПВК "Вагнер" виходить із цієї битви, як мінімум на якийсь час, "розбитої" Бахмутом.

Група найманців брала активну участь у боях за місто, проте її власник Євген Пригожин повідомив, що його сили підуть з міста наприкінці цього тижня і передадуть позиції Міноборони РФ.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 22 травня згадувалося, що противник продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби ЗС РФ безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на південь. Велися також наступальні дії у напрямі Григорівки, але безуспішно. У районах Бахмута та Івановського мали місце авіаудари.

Напередодні, у повідомленні ВСУ зазначалося, що хоча зараз ВСУ контролює незначну частину Бахмута, все ж таки значення її оборони не втрачає актуальності, оскільки це дає можливість входу до міста, а поточне становище обов'язково зміниться.

Нагадаємо, що, за даними ISW за 21 травня, ЗСУ пішли з Бахмута і під їхнім контролем залишилися лише райони прилеглих доріг. Разом з тим, за даними аналітиків, ймовірне захоплення "вагнерівцями" останньої території на заході Бахмута ніяк не вплине на контратаки ЗСУ, а також і контроль наземних ліній постачання навколо міста.

Також повідомлялося, що в Бахмуті знищено частину 72-ї бригади регулярної армії РФ. Таку заяву 22 травня зробив командир 3-ї ОШБр. Росіяни втратили вбитими та пораненими понад 200 людей.