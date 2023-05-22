У Бахмуті знищили частину 72-ї бригади регулярної армії РФ, — командир 3-ї ОШБр

Сили оборони, крім знищення особового складу ЗС РФ, спромоглися збільшити обмінний фонд України. За даними командування, росіяни втратили вбитими та пораненими понад 200 осіб.

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Російська 72-а окрема мотострілецька бригада зазнала значних втрат у Бахмуті. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.

"Хочу зазначити, що 72-а бригада регулярних військ Російської Федерації втратила фізично дві роти — понад 100 осіб "двохсотими" і у більш ніж 100 осіб "трисотими"", — сказав він.

За словами військового, такі цифри говорять про те, що ЗСУ стерли з землі один батальйон 72-ї бригади РФ.

"Також дуже багато бачили військовослужбовців або "Вагнера", або збройних сил РФ, які спішно покидали свої позиції перед початком операції, або в проміжок часу, коли могли дозволити собі безпечно залишити свої позиції", — зазначив він.

Кудряшов додав, що російські війська ротувалися на другий-третій рубіж своєї оборони під час наступальних дій 3-ї ОШБр.

"І найприємніше, що ми справді змогли збільшити наш обмінний фонд", – сказав командир 3-ї ОШБр.

Ситуація у Бахмуті

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 травня йшлося про те, що на Бахмутському напрямку противник продовжує наступальні дії.

Минулої доби ЗС РФ безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на південь від Іванівського. Щобільше, велися наступальні дії у напрямку Григорівки, але безуспішно. У районах Бахмута та Іванівського мали місце авіаудари. Ворожих обстрілів зазнали й такі населені пункти: Васюківка, Оріхово-Васильівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк і Нью-Йорк (Донецька область).

Нагадаємо, 21 травня заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ взяли Бахмут у півоточення та атакують загарбників. За її словами, це дуже ускладнює ворогові перебування у місті.

"Наші захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута в районі "Літак"", — поінформувала Маляр.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України продовжують перебувати у Бахмуті та виконують важливе завдання. Це означає, що ні про яке захоплення міста росіянами не йдеться.