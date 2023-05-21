ЗС РФ не вдалося повністю захопити Бахмут, — Міноборони

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ взяли місто у напівоточення та атакують загарбників. Водночас, за словами представника командування Сергія Череватого, Бахмут не несе військової або політичної користі для ворога.

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Російські загарбники змогли оточити Бахмут і втратили частину панівних висот поблизу міста. Про це сьогодні, 21 травня, повідомила в соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тобто просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження в Бахмуті", — пояснила посадовиця.

За словами заступниці голови Міноборони, ЗСУ взяли місто в напівоточення та атакують ворожих солдатів. У контрольованій Росією частині Бахмута окупанти змушені оборонятися.

"Наші оборонці зберігають контроль над промисловими й інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак", — проінформувала Маляр.

Також ситуацію на Бахмутському напрямі прокоментував виданню "Суспільне" речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує (Бахмут — ред.), і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди й декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", — сказав військовий.

Представник ЗСУ заявив, що РФ приділяє Бахмуту забагато символічного значення. Він завірив, що місто не взяте ворогом повністю. Однак речник зазначив, що воно знищене та не несе ніякої військової або політичної користі.

"Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою та за можливості контратакувати", — передав Череватий.

Нагадаємо, 20 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про захоплення останньої позиції українців у Бахмуті.

Іноземні ЗМІ неправильно зрозуміли коментар президента Володимира Зеленського та написали, що він нібито підтвердив завоювання Бахмута ворогом. Його прессекретар Сергій Никифоров спростував "заяву" та пояснив, про що насправді йшлося.