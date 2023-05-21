ВС РФ не удалось полностью захватить Бахмут, — Минобороны

Заместительница главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ взяли город в полуокружение и атакуют захватчиков. В то же время, по словам представителя командования Сергея Череватого, Бахмут не несет военной или политической пользы для врага.

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Российские захватчики смогли окружить Бахмут и потеряли часть господствующих высот вблизи города. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

"То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу пребывание в Бахмуте", — объяснила чиновница.

По словам заместительницы главы Минобороны, ВСУ взяли город в полуокружение и атакуют вражеских солдат. В контролируемой Россией части Бахмута оккупанты вынуждены обороняться.

"Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет"", — проинформировала Маляр.

Также ситуацию на Бахмутском направлении прокомментировал изданию "Суспільне" представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает (Бахмут — ред.), и наши подразделения сообщают, что ситуация очень тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои", — сказал военный.

Представитель ВСУ заявил, что РФ придает Бахмуту слишком много символического значения. Он заверил, что город не взят врагом полностью. Однако спикер отметил, что он уничтожен и не несет никакой военной или политической пользы.

"Взять за 9 месяцев районный центр — не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не оставлять их в покое и по возможности контратаковать", — передал Череватый.

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате последней позиции украинцев в Бахмуте.

Иностранные СМИ неправильно поняли комментарий президента Владимира Зеленского и написали, что он якобы подтвердил завоевание Бахмута врагом. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров опроверг "заявление" и объяснил, о чем на самом деле шла речь.