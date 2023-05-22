"Спецперепустка – цирк для бідних": чи штрафують в Україні за порушення комендантської години?

Недавній скандал з артистом Віктором Павликом та його "привілеєм" їздити нічним містом знову порушив насущне питання: хто все ж таки має право на отримання спеціальної перепустки і яка відповідальність за порушення комендантської години? Спойлер: покарання не передбачено.

Спецперепустки оформлюють у військово-цивільних адміністраціях і призначені вони для військових, працівників правоохоронних органів, які стежать за порядком у комендантську годину, а також для працівників служб, залучених у критичній інфраструктурі, та представників влади. Немає в цьому списку ані волонтерів, ані адвокатів, хоча останні здійснюють нічні виїзди на затримання, ДТП чи обшуки, коли викликають клієнти.

"Адвокати не мають спеціальних перепусток, але коли вночі відбувається, наприклад, затримання та присутність адвоката обов'язкова, ми сідаємо в машину і їдемо на місце, — каже Фокусу Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства, — звичайно, доводиться пояснюватися перед поліцією, але, як правило, ситуацію вдається залагодити".

Але якщо нічні виїзди адвокатів виправдані, чому тоді привілеєм пересуватися нічним містом наділені ті самі таксисти? Викликати машину після опівночі в Києві не складе величезних труднощів, правда заплатити доведеться за потрійним тарифом як мінімум. Яким чином водії отримують спецперепустки, чи все ж таки купують їх?

Те, що існує чорний ринок підпільних спецперепусток, — це вже не секрет, купити "липу" може будь-хто за $300. Наприклад, згідно з розслідуванням "Країни" шахраї можуть оформити спецперепустку всього за добу, все, що потрібно для замовлення документа — марка та модель автомобіля, на який виписуватимуть перепустку, номерний знак та ПІБ водія.

"Спецперепустки мають кілька рівнів захисту, щоб його було важко підробити, але шахраї користуються тим, що більшість замовників зовсім не в курсі, як виглядає оригінал і які елементи захисту він має. Це дозволяє шахраям обманювати своїх покупців та продавати їм підроблені перепустки", — говориться у розслідуванні.

Але, на думку адвоката Олега Леонтьєва, головна проблема криється не у фальшивих документах, а у відсутності покарання за порушення комендантської години.

"У кодексі про адміністративне правопорушення немає такої окремої статті про порушення комендантської години, — каже адвокат. — Людину можуть затримати на три години для з'ясування її особи, якщо при собі немає документів, можуть провести роз'яснювальну бесіду, але не більше. Тому виникає резонне питання — а навіщо взагалі потрібні ці спецперепустки? Це все якийсь "цирк для бідних".

Восени минулого року в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8096, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та спеціального режиму світломаскування. Порушників пропонувалося карати штрафом у розмірі від 340 до 680 грн або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. За повторне порушення — штраф 850-1700 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. На посадових осіб пропонувалось накладати штраф у розмірі 1700-3400 грн або направляти їх на виправні роботи на строк від 6 місяців до року.

Але на сьогодні проєкт закону все ще перебуває на доопрацюванні, а тому і таксисти, і інші несумлінні громадяни продовжують порушувати комендантську годину, обходячись лише доганою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Віктор Павлик заявив, що спецперепустку не купував, а отримав її на законних підставах, оскільки часто повертається в ночі із гастролей.

"Насправді це просто пропуск на комендантський час, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів на підтримку Збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантську годину… Це мій документ, а не дружини, а подарунок вона мала на увазі сама поїздка через міст, а не документ", — написав співак.