Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість військ РФ поблизу кордонів України

Білорусь надає свої полігони для підготовки російських військ, які згодом відправляють до Ростовської області РФ для подальшої участі у боях на Донеччині.

На території Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ, а також у південній частині Білорусі загалом зафіксовано зосередження близько 18 тисяч російських військових. Про це 22 травня в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Ворог залучає ці угруповання виключно для прикриття державного кордону. Генерал-лейтенант зазначив, що на аеродромах у Білорусі спостерігається наявність бойових літаків РФ. Вони виконують завдання, які стосуються розвідки та демонстрації готовності застосування проти Сил оборони України.

З його слів, Білорусь вирішила обмежити свою співпрацю з Москвою ще після перших поразок військ РФ на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ці дві країни розвивають співпрацю стосовно постачання озброєння та боєприпасів. Також Білорусь надає військам Росії свої полігони для підготовки та навчання мобілізованих окупантів.

"Основна частина після підготовки переміщена до Ростовської області і вже веде бойові дії на сході нашої держави в Донецькій області", – зазначив Наєв.

У Білорусі наразі перебувають 13 російських літаків: Су-24МР – 2 одиниці, Су-30СМ – 3 одиниці, Су-34 – 8 одиниць. Наєв зазначив, що на території сусідньої держави зосереджено 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, а також Мі-28Н.

Нагадаємо, Наєв 22 травня також розповів подробиці, щодо ефективності мобільних груп ППО. З його слів, такі підрозділи працюють одразу на кількох напрямках. Мобільні маневрені вогневі групи чергують не лише поряд з Києвом, а й на інших напрямках, які регулярно зазнають обстрілів з боку Російської Федерації.

Також 27 квітня генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав зміцнити фортифікації на Сумщині. Це дозволить українським військам успішно зупинити ворога в разі нових спроб. Він перевірив оборонні позиції та укріплення поблизу російського кордону.