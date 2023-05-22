На тлі прориву РДК: у Бєлгородській області впав гелікоптер Мі-8, — росЗМІ (відео)

Спершу російські журналісти написали про те, що гелікоптер упав у районі Прохорівки. Проте рятувальники, які прибули на місце інциденту, нічого не виявили. За словами співробітників МНС, про нібито аварії вертольота їм повідомив підліток.

У селищі Прохорівка (Бєлгородська область, РФ) зазнав аварії вертоліт Мі-8. Про це в понеділок, 22 травня, повідомило росмедіа Readovka.

За даними росЗМІ, вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи в районі Прохорівки.

Офіційної інформації про падіння техніки поки що не надходило. Наразі силовики перевіряють інформацію про аварію. Однак, за попередніми даними, подія не пов'язана з так званим проникненням "української ДРГ", про яку сьогодні писали пропагандистські ЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поки що ніяк не прокоментував інцидент з вертольотом. Також жодної інформації про падіння Мі-8 не опублікувала пресслужба ГУ МНС Росії в Бєлгородській області.

Однак деякі телеграм-канали опублікували відео, на якому вертоліт пролітає практично над дахами багатоповерхового будинку. Чи зафіксоване на відеокадрах повітряне судно, яке зазнало аварії, невідомо.

Зауважимо, що місце ймовірного падіння гелікоптера розташоване приблизно за 100 км від кордону з Україною.

Прохорівка, де, за попередніми даними, зазнав катастрофи Мі-8, розташована поблизу від кордону з Україною

Зі свого боку, медіа Baza повідомило про те, що інформація про катастрофу Мі-8 не відповідає дійсності.

"Рятувальники об'їхали три поля в районі передбачуваного місця падіння, але нічого не виявили. Про падіння гелікоптера в екстрені служби повідомив підліток — за його словами, він бачив, як падає вертоліт, який горить", — написало медіа.

Нагадаємо, 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" провели рейд під Бєлгородом. Бійці зайшли углиб на 10 кілометрів

Також у понеділок, 22 травня, губернатор Бєлгородської області заявив, що регіон обстріляли 71 раз на добу.