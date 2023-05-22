"Не свербить": Пригожин "наїхав" на Міноборони РФ через прорив ДРГ у Білгородську область

Керівник найманців вважає, що російське оборонне відомство погано справляється зі своїми обов'язками захисту країни, тому відсіч бійцям РДК і ЛСР, які увійшли до Білгородської області, швидше за все, давали прикордонники.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська влада ніяк не потурбувалася про захист російських кордонів, через що, за його словами, туди вільно і часто заходять ДРГ. Про це у понеділок, 22 травня, повідомляє пресслужба Євгена Пригожина.

За словами лідера найманців, "спецоперація" перейшла у "фазу війни", проте військово-політичне керівництво РФ не реагує на це.

"Вже не вперше у Білгородській, Курській, Брянській областях гримлять вибухи та гинуть люди… І прикордонники все, що роблять — просто документи перевіряють. Тому відсіч цьому ДРГ, я думаю, що сміливо, з усією відповідальністю, давали саме прикордонники. А ось де були військові тоді, коли прорвалася ДРГ – це велике питання, яке треба поставити керівництву військового відомства", — зазначив Пригожин.

Лідер ПВК "Вагнер" зазначив, що військовому відомству РФ "не свербить з приводу зміцнення наших кордонів, звідки може піти українська армія".

"Якщо вони наступати не можуть, бо це не Міністерство наступу, а Міністерство оборони, тому обороняти свою країну вони зобов'язані. А те, що зараз вони розповідають, як вони прийшли на допомогу, це не що інше, як чергова піар-акція від невмілих піарників" ", — заявив він.

Нагадаємо, 22 травня в російському Білгороді вранці 22 травня фіксуються обстріли та невідома військова техніка.

Також нагадаємо, того ж дня стало відомо, що "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" провели рейд під Білгородом. Бійці зайшли углиб на 10 км.