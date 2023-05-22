У ЗСУ назвали Кримський міст "небезпечним об'єктом" для втечі росіян (відео)

Сили оборони України фіксують конкретні рухи, конкретну концентрацію автівок і людей на головних напрямках, а також через Кримський міст, який має для росіян сакральне значення, чим й і небезпечний.

Кримський міст — це небезпечний об'єкт і певною мірою сакральний для росіян, тому вони використовують різні варіанти виїзду. Подробиці повідомила в етері телемарафону Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь.

З її слів, ситуація для росіян на тимчасово окупованому півострові вже не така радісна, як це було раніше. Наразі Сили оборони України фіксують конкретні рухи, конкретну концентрацію автівок і людей на головних напрямках.

"Поступово у них відбувається усвідомлення і рух у відповідному напрямку", — сказала Гуменюк.

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За її словами, окупанти намагаються вивезти з Криму все те, що їх пов’язувало всі ці роки. Вона наголосила, що представники окупаційної влади прагнуть приховати сліди своїх злочинів. Зі слів представниці ЗСУ, загарбники відповідатимуть за свої дії на півострові. Гуменюк назвала не менш важливою й ідеологію, яка впливала на їхнє мислення.

"Не усі, хто дійсно на сьогодні перебуває в Криму, вважають, що Крим анексований і Крим під окупацією — їм і потрібен цей вихід", – пояснила вона.

Нагадаємо, експерт Олег Катков розповів, що крилаті ракети Storm Shadow кращі за ATACMS, бо мають досконалішу систему наведення на цілі, а також можуть вражати рухомі об'єкти. Вони можуть стати "сюрпризом" для Керченського мосту. З його слів, ракета має запрограмований маршрут, через що здатна оминати протиповітряну оборону ворога. Ефективність Storm Shadow — 97%.

Також 22 травня в Офісі Президента поділилися подробицями звільнення Криму. Українські військові, як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, мають право використати всі можливі військові сили при деокупації територій та півострів не стане винятком. Це прямий обов'язок держави.