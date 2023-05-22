РосЗМІ розширили зону "спецоперації" РФ на Бєлгородську область (фото)

Російські журналісти визнали, що на території Бєлгородської області проходить так звана "спеціальна операція". З таким формулюванням вони повідомили про перебої зі зв’язком в регіоні.

У російському медіа "ТАСС" назвали Бєлгородську область зоною проведення "спеціальної операції", якою у Кремлі називають війну на території України. Про це відомо з матеріалу, опублікованого журналістами 22 травня.

"У районі спецоперації у Білгородській області спостерігаються перебої зі зв'язком", — йдеться у заголовку новини ТАСС.

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Очевидці розповіли журналістам, що в регіоні майже повністю відсутні мобільний зв’язок та мобільний інтернет. У ЗМІ вказали, що перебої спостерігаються "у районі проведення спеціальної операції у Білгородській області".

"Зараз практично повністю відсутні мобільний зв'язок та мобільний інтернет у тих районах, де проводиться спеціальна операція", — передали слова співрозмовника в "ТАСС".

Нагадаємо, у Бєлгородській області триває операція легіону "Свобода Росії" та "РДК". За даними сил опору, бійці почали штурм міста Грайворон.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, операція покликана "відвернути увагу від бахмутського напряму". Посадовець підтвердив, що Володимир Путін проінформований про нібито спробу прориву української ДРГ в Бєлгородській області.

Тим часом у ГУР МО визнали "тісну співпрацю" відомства з легіоном "Свобода Росії" та "РДК", а також привітали "рішучі дії" опозиційних сил.