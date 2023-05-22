З Бєлгородської області росіяни поспіхом "евакуювали" ядерні боєприпаси, — ГУР Міноборони

В українській розвідці повідомляють, що з режимного об'єкта "Бєлгород-22" в Бєлгородській області вивезли зброю.

В Росії на тлі паніки з заходом на територію Бєлгородщини добровольців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" з області мерщій вивезли склад з боєприпасами. Про це в ефірі телемарафону 22 травня розповів представник ГРУ Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, значна частина інформації, яка зараз надходить з Бєлгородщини, відповідає дійсності.

"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт "Бєлгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона розміщується", — розповів Юсов.

Об'єкт "Бєлгород-22" (карта може бути орієнтовною).

Він додав, що на режимному об'єкті "Бєлгород-22" зберігалася тактична ядерна зброя.

Нагадаємо, що за словами Андрія Юсова, громадяни РФ проводять операцію для захисту цивільного населення України. Зокрема, вони намагаються створити "смугу безпеки" аби захистити цивільних українців. У РФ офіційно заявляють, про те, що на територію Грайворонського округу зайшла "ДРГ" ЗСУ.

Раніше у легіоні "Свобода Росії"заявили, що мають намір звільнити Російську Федерацію від путінського режиму та припинити злочинну війну.

Також бійці "Російського добровольчого корпусу" передали вітання Путіну з Бєлгородщини.