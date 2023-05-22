У Бєлгородській області триває "переміщення": більшість місцевих виїхали, — губернатор (відео)
В’ячеслав Гладков назвав ситуацію у Грайворонському окрузі регіону "вкрай напруженою". За його даними, внаслідок диверсії поранено вісім осіб.
У Бєлгородській області внаслідок операції сил опору отримали поранення вісім осіб. Про це повідомив під час трансляції у соцмережах губернатор регіону В’ячеслав Гладков 22 травня.
"Вісім людей у нас поранено, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони. Загиблих серед мирних жителів немає", — сказав він.
Ворожий посадовець розповів, що знаходиться в Грайворонському міському окрузі, куди увійшла диверсійно-розвідувальна група. За його словами, ситуація в районі залишається "вкрай напруженою".
Бєлгородський губернатор проінформував, що більша частина населення прикордонних сіл та райцентру Грайворонського округу залишила його територію. Він сказав, що в населених пунктах завершують обхід будинків та допомагають у "переміщенні" тим місцевим мешканцям, у яких немає можливості виїхати на власних машинах.
"Сподіваюсь, що найближчим часом наші військові завершать виконання поставлених завдань і територію Бєлгородської області буде очищено від ворога", — заявив Гладков.
Також посадовець попередив росіян, що останні дзвінки у школах регіону проходитимуть 23 травня тільки в дистанційному форматі. За його словами, "зробити по-іншому на сьогодні неможливо".
Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області запровадили правовий режим контртерористичної операції.
Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що через операцію легіону "Свобода Росії" та РБК з Бєлгородської області вивезли ядерні боєприпаси.