"Китай знайде своє місце": у МЗС оцінили перспективи "формули миру" (відео)

Китай демонструє бажання долучитися до процесу обговорення мирних ініціатив президента Володимира Зеленського, які допоможуть врегулювати мирний процес.

Китай повертається до перемовин щодо мирних ініціатив, які наблизять завершення війни Росії проти України. Про це повідомив в етері телемарафону Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України.

З його слів, представники КНР висловили бажання долучитися до обговорення "формули миру". Вони отримали відповідь, що для реалізації плану закінчення бойових дій можна слугувати тільки пропозиціям, які озвучив раніше озвучив президент Володимир Зеленський.

"Від міністра до президента ми пояснили, що означатиме для нас мир після того, як Російська Федерація буде видворена з території України", – зазначив він.

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Микола Точицький зауважив, що не тільки Китай демонструє бажання долучитися до процесу обговорення. Також й інші держави не стоять осторонь.

Він наголосив на словах Зеленського, який заявляв раніше про те, що у разі успіху Збройних сил України на полі бою, тим більше буде з'являться партнерів в України, які будуть готові підтримати саме українську "формулу миру".

"Китай, як й усі інші, знайдуть своє місце у реалізації тих 10 пунктів "формули миру", запропонованим нашим головою держави", – пояснив він.

Що передбачає "формула миру" для України

Президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) у жовтні 2022 року "формулу миру". Ініціатива передбачає заходи щодо подолання російської загрози та звершення війни. Її основні пункти такі, а саме:

Радіаційна та ядерна безпека

Енергетична безпека

Продовольча безпека

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

Нагадаємо, 16 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив держсекретарем США Ентоні Блінкеном шляхи прискорення постачання боєприпасів і "формулу миру", озвучену президентом Зеленським. Вони погодилися, що військова допомога для української армії є надважливим питанням.