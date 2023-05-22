У Севастополі пролунали потужні вибухи: окупанти говорять про "тренування" флоту РФ

Місцеві ЗМІ повідомляють про невідомий гучний звук невідомого походження. Поки російська влада мовчить, "губернатор" Севастополя переконує людей, що в місті йдуть навчання та все "спокійно".

У понеділок, 22 травня, ввечері близько 19:50 у тимчасово окупованому Севастополі чути звуки вибухів невідомого походження. Про це повідомляє один з проектів "Радіо.Свобода" telegram-канал "Крим.реалії".

"У Севастополі чути гучні вибухи, місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу ППО РФ", — зазначено у повідомленні.

При цьому ніхто з представників російської влади чи військових ситуацію у Криму наразі не коментував.

Що каже про вибухи місцевий "губернатор"

На каналі голови окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва з'явилася інформація, що гучні вибухи в місті пов'язані з тим, що на Північному молу Чорноморський флот РФ проводив тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб.

"У місті все спокійно", — зазначив Развожаєв.

Фото: Telegram

Вибухи у Севастополі

За період з весни 2023 року вибухи на території тимчасово окупованого Севастополя стають дедалі частіше. 2 травня в окупованому місті почули щонайменше чотири вибухи. За словами авторів контенту в соцмережах, гучний звук лунав з боку центру.

18 травня жителі Севастополя почули 14 невідомих гучних звуків, схожих на вибухи безпілотних літальних апаратів, проте голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що в місті нічого не відбувається.