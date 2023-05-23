"Це дуже страшно": у NYT розповіли, як переживають війну підлітки у Слов'янську

Журналісти пишуть, що росіяни намагаються обстрілювати солдатів, які перебувають у Слов'янську, проте дуже часто вбивають мирних мешканців.

Попри те, що продовжуються бойові дії, у Слов'янську залишилося багато цивільних, серед яких діти. Журналісти The New York Times поспілкувалися з українськими підлітками, щоби дізнатися, як вони переживають війну.

Повідомляється, що дітям щодня доводиться ходити повз солдатів у бойовому спорядженні та з вогнепальною зброєю, які прямують до окопів. Вони бачать військові вантажівки та очікують, що війна також може розпочатися у них за вікном.

"Я хотів би, щоб у мене було звичайне життя", — сказав журналістам 16-річний Микита.

За його словами, він із друзями дуже добре знають місто. Підлітки добре вивчили його, але зараз це робити "не весело". Він не ходив до школи вже понад рік. Його мати працює в "Укрзалізниці" та виховує сина одна. Микита сподівається, що війна закінчиться на той час, коли вона закінчить навчання наступного року.

Микита розповів, що його друзі мало говорять про війну, частіше обговорюючи музику чи кіно.

Деякі підлітки намагаються переносити війну з гумором, висміюючи все довкола. Однак, коли вибухи лунають на вулицях, вони падають вниз, щоб сховатися від уламків снарядів, що розірвалися. Видання зазначило, що росіяни намагаються обстрілювати солдатів, які перебувають у Слов'янську, проте практично щоразу вбивають мирних мешканців.

"Це дуже страшно", — розповіла 15-річна Христина.

16-річний Данило сказав, що треба бути позитивними. За його словами, ходити містом і слухати вибухи для нього та його друзів "типово".

"Що ще ми можемо зробити? Плакати? — зазначив Данило.

За його словами, після кількох місяців практики він зміг з великою точністю розрахувати за звуком відстань до вибуху.

14-річна Соня, мати якої володіє салоном краси в місті, сказала, що нудьгує днями, що передували повномасштабному вторгненню РФ.

"Якось я пішла гуляти з подругою, і почалися бомбардування. Я запанікувала і почала зупиняти машини, що проїжджають, плакати й просити відвезти мене назад до центру міста. В принципі, якщо падає багато бомб, то страшно, а якщо падає тільки одна, то нічого не відбувається", — розповіла вона.

Нагадаємо, що 5 травня ЗС РФ ударили ракетами С-300 по Слов'янську та Краматорську. Російські загарбники обстріляли промислові підприємства. У Донецькій ОВА заявили, що ворог хоче перетворити регіон на випалену землю.

Також повідомлялося, що 25 квітня Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, чому українській армії важливо обороняти Бахмут. За його словами, без Бахмута ЗС РФ не зможуть розвивати далі наступальні дії у напрямку Краматорська та Сіверська.