Рейди РДК під Бєлгородом вразили інформпростор РФ, — аналітики

Висловлювалися думки, що рейди легіонів "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" були покликані посіяти паніку в РФ перед очікуваним контрнаступом ЗСУ. На думку деяких "військкорів", це наголошує на слабкості укріплень у районі кордону.

Після рейду "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу" в Бєлгородській області 22 травня в російському медіапросторі спостерігалася паніка, неузгодженість, висловлювалися суперечливі думки — загалом усе, що, як правило, супроводжує серйозні інформаційні потрясіння. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 23 травня.

"Деякі провоєнні блогери звернули увагу на те, що РДК та ЛСР складаються в основному з росіян, назвали їх зрадниками Росії, звинувативши в роботі на ГУР, до речі, безпідставно", — наголошується у зведенні.

Низка так званих військкорів припустили, що це була цілеспрямована інформаційна операція, щоб відвернути увагу від можливого захоплення Бахмута російськими військами та посіяти паніку в російському інформаційному просторі перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Ексглавар проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін висловився про те, що подібні прикордонні рейди можуть бути елементами ширшої стратегії контрнаступу України.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у зв'язку з цим звинуватив уряд РФ та його бюрократію у сприянні атакам. Він розкритикував Міноборони РФ за нездатність зміцнити прикордонну територію та захистити РФ.

Геолоковані кадри, опубліковані 22 травня, підтвердили, що РДК пройшли прикордонний пост біля населеного пункту Козинка, а потім перетнули кордон з, як мінімум, одним танком.

Припущення, що силам "РДК" вдалося пройти оборонну лінію, яка проходить за два кілометри від Гори-Подолу, наголошує на слабкості таких укріплень, щонайменше, коли вони не укомплектовані добре підготовленими регулярними силами.

Ця подія застала зненацька російських коментаторів, — підсумували аналітики ISW.

Нагадаємо, що в США заявили, що якщо Росія розпочала війну проти України, то у Києва є право вирішувати, як і де їй проводити свої військові операції.

У зведенні ISW також повідомлялося, що результат битви за Бахмут буде зрозумілий тільки після контрнаступу ЗСУ.