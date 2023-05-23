Мобілізація студентів: хто з чоловіків має право на відстрочку, а кого призвуть до ЗСУ

Студенти та учні коледжів можуть отримати відстрочку від призову до Збройних Сил. Головна умова — навчатися на денній чи дуальній формі навчання, кажуть адвокати.

Конституція України гарантує право на освіту. Під час воєнного стану його можна обмежити, але це буде складний крок, який не оцінить суспільство, вважає адвокат з об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Право чоловіків на освіту, за його словами, ніхто не скасовував. Однак деякі відверто зловживають цим правом, тоді треба втручання держави, сказав фахівець.

Українські студенти та учні коледжів по закону мають право на відстрочку від мобілізації. Головна умова відстрочки — вчитися на денній чи дуальній формі навчання. На заочників відстрочка не поширюється.

Болонська система освіти передбачає, що студент, який закінчив бакалаврат і бажає навчатися в магістратурі, отримує статус абітурієнта і позбавляється права на відстрочку. Цей період у законі називається проміжний час, зазначив адвокат.

Чоловіки, які вступають до аспірантури або докторантури, у період між отриманням диплома магістра та вступом позбавляються права на відстрочку від армії та знову отримують його при зарахуванні до ЗВО.Я

Юрчак каже, що на практиці мобілізовані студенти заперечували накази про мобілізацію у судах. Але факт навчання на денній чи дуальній формі — не підстава для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації та воєнного стану, тому суди масово відмовляли у задоволенні таких позовів.

"Особа, яка набула статус студента після мобілізації до лав Сил оборони, позбавлена права на звільнення зі служби. Наявність права на відстрочку від мобілізації не означає імунітет для отримання повістки", — пояснив він.

Після отримання повістки студент має прийти у військкомат для уточнення та перевірки документів. Йому треба подати довідку про зарахування до ЗВО та написати заяву про надання відстрочки від призову. А військкоми роблять позначку у військово-обліковому документі.

Нагадаємо, що вручена родичам призовника повістка незаконна. Мобілізаційний документ вручається особисто, а військовозобов'язаний має поставити підпис про його отримання.

Військкоми не можуть відбирати у чоловіків документи, погрожувати та тримати на території ТЦК. Якщо сталося подібне порушення, треба звертатися до поліції та радитися з адвокатом.