Рятував життя солдатів: на фронті загинув відомий львівський онколог Олександр Ірклієнко (фото)

Фахівець був завідувачем урологічного відділення Стрийської центральної лікарні. Лікар був на "нульовій" позиції у зоні активних боїв із січня по березень.

У боях із російськими загарбниками 19 травня загинув лікар-онколог, завідувач урологічного відділення Стрийської центральної районної лікарні Львівської області Олександр Ірклієнко. Про його загибель 23 травня повідомила в Facebook Стрийська райдержадміністрація.

Ірклієнко був старшим лейтенантом медичної служби та відомим у Львівській області лікарем. Він народився у 1976 році в місті Лубни Полтавської області, навчався у Лубенському медичному училищі, а потім вступив до Львівського національного університету імені Данила Галицького.

Ірклієнко пішов на фронт військовим медиком одразу після початку великої війни в Україні

Працював у Стриї, якийсь час проживав з родиною у селі Підгородці на Сколівщині.

З 2018 року працював лікарем-урологом у Києві. Коли почалося повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, Ірклієнко не замислюючись пішов на фронт військовим медиком.

"З січня по березень 2023 року був на "нульовій" позиції у зоні активних бойових дій. А 19 травня талановитий лікар загинув під час виконання військового завдання", — зазначила адміністрація.

Похорон Олександра Ірклієнка відбудеться у Лубнах 23 травня.

Нагадаємо, що 12 травня в боях за Бахмут загинув 42-річний Олександр Хміль, у минулому знаменитий хокеїст і тренер спортивних збірних.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 9 травня повідомляв про загибель на фронті співробітника його відомства Олексія Титаренка. Чиновник був на посаді головного консультанта Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.