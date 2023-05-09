На фронті у Донецькій області загинув працівник Офісу президента Олексій Титаренко, — Єрмак

Керівник ОП розповів, що загиблий працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. У Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ повідомили, що Титаренко загинув "як воїн" 7 травня.

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На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Про це повідомив у соцмережах 9 травня керівник ОП Андрій Єрмак.

У пості йдеться, що Титаренко обіймав посаду головного консультанта Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики в ОП.

"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв", — написав Єрмак.

У соцмережах Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ повідомили, що Титаренко загинув "як воїн" 7 травня.

Нагадаємо, міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів журналістам, що російські окупанти почали вивозити документи та цінну техніку з тимчасово окупованого міста в Запорізькій області. За його словами, в Енергодарі нині не працюють продовольчі магазини та аптеки та спостерігається ажіотаж.

9 травня у Міністерстві енергетики України повідомили, що мешканці Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей залишаються без світла через обстріл, здійснений ЗС РФ напередодні. Однак, за даними міністерства, електроенергію вдалося повернути вже 21,5 тисячі споживачів.

Також 9 травня у Центрі національного спротиву проінформували, що росіяни почали спеціально псувати українські документи на блокпостах. Як з’ясувало підпілля, загарбники таким чином хочуть пришвидшити незаконну паспортизацію місцевого населення.