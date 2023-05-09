На фронте в Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко, — Ермак

Руководитель ОП рассказал, что погибший работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. В Институте философии имени Г.С. Сковороды НАНУ сообщили, что Титаренко погиб "как воин" 7 мая.

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На передовой Донбасса погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Об этом сообщил в соцсетях 9 мая руководитель ОП Андрей Ермак.

В посте говорится, что Титаренко занимал должность главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики в ОП.

"Сочувствую родным и близким! Украина будет всегда помнить героев", — написал Ермак.

В соцсетях Института философии имени Г.С. Сковороды НАНУ сообщили, что Титаренко погиб "как воин" 7 мая.

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал журналистам, что российские оккупанты начали вывозить документы и ценную технику из временно оккупированного города в Запорожской области. По его словам, в Энергодаре в настоящее время не работают продовольственные магазины и аптеки и наблюдается ажиотаж.

9 мая в Министерстве энергетики Украины сообщили, что жители Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей остаются без света из-за обстрела, совершенного ВС РФ накануне. Однако, по данным министерства, электроэнергию удалось вернуть уже 21,5 тысяче потребителей.

Также 9 мая в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне начали специально портить украинские документы на блокпостах. Как выяснило подполье, захватчики таким образом хотят ускорить незаконную паспортизацию местного населения.